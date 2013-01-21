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Минкультуры потребовало закрыть все федеральные музеи, цирки и кинотеатры

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В связи с распространением в России коронавируса Covid-19 министерство культуры временно закрывает все подведомственные объекты: музеи, театры, цирки, филармонии и кинотеатры. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства, а рекомендации уже направлены в региональные органы управления культуры.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, — говорится в тексте указа. — Дополнительно руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, приостановить функционирование для посетителей».

16 марта после скачка заболеваний Covid-19 в России мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы до апреля.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Министерство культуры

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