Находка дня: Расширение для браузера, позволяющее смотреть Netflix с друзьями

Пандемия коронавируса Covid-19 заставила многие страны ввести для своих граждан режим карантина и запретить массовые собрания. Таким образом рассчитывается предотвратить дальнейшее распространение болезни, но из-за этого многие зрители лишились возможности посмотреть фильм или сериал в большой компании. Именно для них появилось расширение для браузера Netflix Party, с помощью которого проекты Netflix можно смотреть и обсуждать с другими людьми, не покидая пределов квартиры.

Расширение Netflix Party, которое пока доступно только для Chrome, работает достаточно просто: после установки запускается стрим-сервис и создается чат, куда можно пригласить других людей с подпиской на Netflix. Им присылается ссылка, после чего чужой стриминг синхронизируется с создателем чата. Теперь все собравшиеся могут одновременно смотреть фильмы и сериалы, параллельно обсуждая увиденное в боковом чате.

Некоторые пользователи уже опробовали Netflix Party и остались довольны. Совместный просмотр и обсуждение напомнили им, что даже во время карантина они остаются частью общества.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который всего за два месяца распространился практически по всему миру. На данный момент зафиксировано уже 179 тысяч случаев заражения. Смертельных исходов — 7122. В России заражено 114 человек.

Источник: Refinery29