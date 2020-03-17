КиноПоиск предложил сотрудничество кинотеатрам на фоне пандемии коронавируса

16 марта Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 кинозалов России, опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что онлайн-кинотеатры используют панику вокруг коронавируса для продвижения своих платформ. За последние несколько дней многие российские онлайн-кинотеатры, включая КиноПоиск HD, открыли бесплатный доступ к своим каталогам. В ассоциации считают, что онлайн-сервисы тем самым призывают людей не ходить в кинотеатры.

«Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что использование в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо. В связи с чем кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, считают возможным для себя прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании. А также оставляют за собой право отказа от демонстрации в кинотеатрах ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется на онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу», — говорится в письме.

Крупнейшая российская сеть «Кино Окко», в которую входят площадки «Синема парк» и «Формула кино», 16 марта остановила продажи билетов через КиноПоиск и «Яндекс.Афишу». В разговоре с изданием «Ведомости» представитель сети подтвердил это, сославшись на письмо ассоциации.

Пресс-служба КиноПоиска подчеркивает, что в сервисе понимают, в какой сложной ситуации оказалась индустрия, частью которой КиноПоиск является. КиноПоиск вместе с «Яндекс.Афишей» не только продает билеты в 228 городах России через билетных агентов, но и выпускает фильмы в кинотеатрах, как было со «Сторожем» Юрия Быкова.

В связи с этим КиноПоиск призывает членов ассоциации к сотрудничеству на фоне пандемии коронавируса. «Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции, — говорится в заявлении сервиса. — Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. КиноПоиск HD может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога».

Глава Ассоциации кинотеатров Олег Березин у себя в Facebook сообщил, что инцидент улажен: «Стороны принесли друг другу свои извинения за эмоциональности, достигли согласия и взаимопонимания, и открыты для сотрудничества».



16 марта после скачка заболеваний Covid-19 в России мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек. Это означает, что в ближайшее время московские кинотеатры не смогут продавать более 50 билетов на один сеанс. При этом часть столичных кинотеатров, например сеть «Москино» и «Центр документального кино», уже объявили о прекращении работы до апреля.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.