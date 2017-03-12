Бокс-офис России: «Бладшот» вне конкуренции

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Бладшот» (1-я неделя), 172 млн рублей, 589 тысяч зрителей, 29 209 сеансов

Фантастический экшен с Вином Дизелем в главной роли стартовал лучше «Риддика» (168 млн рублей). Среди недавних кинокомиксов «Бладшот» превзошел результат первого уик-энда «Хеллбоя» (145 млн рублей). В целом выступление фильма на старте можно назвать удовлетворительным, особенно на фоне вспышки коронавируса. Даже с учетом существенного падения курса рубля Россия с 2,4 млн долларов (с учетом СНГ) стала лучшей зарубежной территорией для картины Sony.

2. «Отель „Белград“» (2-я неделя), 82 млн рублей (-64%), 316 тысяч зрителей, 18 545 сеансов

На счету комедии компании Yellow, Black and White после 11 дней проката 395 млн рублей. Это немного меньше, чем было у «Кухни в Париже» на аналогичный период (405 млн рублей). В то же время фильм опережает график «Громкой связи», которая по итогам двух уик-эндов заработала 379 млн рублей.

3. «Вперед» (2-я неделя), 81 млн рублей (-55%), 356 тысяч зрителей, 18 175 сеансов

Семейные релизы стали главными жертвами повышенной тревожности аудитории на фоне новостей про вирус. Многие решили не посещать места массового скопления людей вместе с детьми. Поэтому «Вперед» показал серьезное падение кассы относительно премьерного уик-энда, хотя для проектов Pixar это вообще-то не очень характерно: «Тайна Коко» на второй неделе лишилась всего 25% стартовых сборов, «История игрушек 4» падала по сборам на 24%. Средняя посещаемость у проекта (17 человек на одном сеансе) — одна из худших в топ-10. При этом общий заработок «Вперед» составляет 340 млн рублей — это больше, чем у той же «Тайны Коко» на аналогичный период (326 млн рублей).

4. «Джентльмены» (5-я неделя), 55 млн рублей (-44%), 177 тысяч зрителей, 6368 сеансов

Фильм Гая Ричи заработал 1,155 млрд рублей и обошел финальные сборы «Однажды в… Голливуде» (1,121 миллиарда). Все шло к тому, что именно «Джентльмены» готовились стать самым кассовым фильмом Ричи в нашей стране, до итогового заработка «Аладдина» (1,219 млрд рублей) осталось совсем немного. Но теперь из-за пандемии результат «Аладдина» имеет все шансы устоять.

5. «Человек-невидимка» (2-я неделя), 41 млн рублей (-58%), 141 тысяча зрителей, 8931 сеанс

В копилке хоррора Universal 182 млн рублей — это больше итоговых сборов прошлогоднего фильма ужасов «Мы» (142 млн рублей). При этом студия приняла решение из-за эпидемии коронавируса выпускать все свои ближайшие релизы онлайн одновременно с кинотеатральным прокатом, и «Человек-невидимка» входит в их число. Из-за этого дальнейшие кассовые перспективы фильма туманны.

6. «Лед 2» (5-я неделя), 22 млн рублей (-68%), 89 тысяч зрителей, 10 317 сеансов

Сиквел музыкальной мелодрамы обошел сборы оригинального «Льда» (1,452 млрд рублей). Сейчас на счету у картины 1,461 млрд рублей.

7. «Остров фантазий» (2-я неделя), 21 млн рублей (-63%), 76 тысяч зрителей, 4556 сеансов

Фильм ужасов Sony освоил за две недели 103 млн рублей. У «Правды или действия» за то же время в копилке было 125 млн рублей.

8. «Кукла 2: Брамс» (1-я неделя), 20 млн рублей, 78 тысяч зрителей, 7062 сеанса

Третий фильм ужасов в топ-10 показал худшую среди аналогов посещаемость (и вообще худшую посещаемость среди всех релизов десятки) — 11 человек на сеансе. Оригинальный фильм стартовал в 2016-м с 33 млн рублей. Сочетание не самой удачной даты с высокой жанровой конкуренцией проекту явно не сыграло на руку.

9. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (4-я неделя), 10 млн рублей (-68%), 47 тысяч зрителей, 3114 сеансов

Общая касса проекта с Робертом Дауни-мл. в главной роли достигла 549 млн рублей. На этом фильм прощается с топ-10.

10. «Пиноккио» (1-я неделя), 9,8 млн рублей, 38 тысяч зрителей, 3200 сеансов

Многие критики и зрители сочли фильм Маттео Гарроне слишком мрачным для детской сказки, что могло отпугнуть семейную аудиторию. «Страшные сказки» того же режиссера рекламировали в большей степени как арт-проект, и это помогло им заработать на старте на 3 млн рублей больше «Пиноккио».

В ближайший уик-энд в прокат выходит сиквел мультфильма Universal «Тролли». Одновременно он будет доступен на онлайн-платформах. Кроме того, работать будут подростковая мелодрама Lionsgate «Верю в любовь» и российская комедия «Номер один».