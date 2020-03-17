Съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии заморозили из-за коронавируса

Продюсер Джон Ландау сообщил, что съемки сиквелов «Аватара», которые должны были пройти в апреле в Новой Зеландии, отменены в связи с пандемией коронавируса Covid-19. По его словам, это решение продиктовано в первую очередь желанием остановить распространение болезни и заботой об актерах и съемочной группе. На данный момент неизвестно, когда планируется возобновить съемки фильмов.

«Мы стараемся следить за происходящим и думаем, как поступить в лучших интересах нашей команды, — рассказал Ландау изданию New Zealand Herald. — Я называю их „нашей семьей ‚Аватара‘“. Их безопасность для нас превыше всего».

Производство всех четырех сиквелов «Аватара» проходит одновременно. В декабре 2019-го режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл, что они почти закончили съемки игровых сцен, но в целом производство далеко от завершения, хотя все и идет по графику. Отмена запланированных съемок в Новой Зеландии вряд ли скажется на выбранных датах премьеры продолжений: первый сиквел, «Аватар 2», ожидается в кинотеатрах 17 декабря 2021 года.

Перенос также не повлияет на компанию Weta Digitals, которая занимается спецэффектами сиквелов и продолжает работу над проектом в штатном режиме.

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: THR