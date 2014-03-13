Слухи дня: Стало известно название третьего «Человека-паука»

Как сообщает портал Cosmic Book News, в сети появилось возможное название третьего фильма о Человеке-пауке производства Sony/Marvel. Согласно новой информации, картина будет называться Spider-Man: Home Run, что можно перевести как «Человек-паук: Хоум-ран» или «Человек-паук: Забег домой».

Home Run идеально вписывается в концепцию трилогии Marvel/Sony о Человеке-пауке, в названиях фильмов которой всегда есть слово «дом». «Бег» в названии, предположительно, указывает на то, что после финала «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл миру настоящую личность супергероя, Человеку-пауку придется отправиться в бега. В другом варианте перевода «хоум-ран» — бейсбольный термин, описывающий идеальный удар, способный принести команде победу.

Источники Cosmic Book News также утверждают, что главным противником Человека-паука в новом фильме станет Крэйвен-охотник. По комиксам Крэйвен — сын русского аристократа Сергей Кравинов, выросший в неповторимого охотника, способного одолеть любую дичь, даже самую проворную и непобедимую. Постепенно охота переросла в настоящую манию, а поиски достойной цели привели Кравинова к Человеку-пауку, победа над которым могла бы доказать всему миру, что именно он величайший охотник в истории.

На роль Крэйвена, уверяют источники, Marvel и Sony сейчас рассматривают Генри Кавилла и Джейсона Момоа.

Важно помнить, что представленная информация на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

Съемки «Человека-паука 3», если их не перенесут в связи с пандемией коронавируса , стартуют в июле и продлятся до ноября.

пандемией коронавируса Работа пройдет в Атланте, где расположена студия Pinewood, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Том Холланд и Зендея вернутся в продолжении в знакомых ролях.

Зендея Джон Уоттс занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Cosmic Book News