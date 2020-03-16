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Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью заразился коронавирусом

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Кристофер Хивью, известный зрителю по роли Тормунда в сериале «Игра престолов», объявил в Instagram, что ему диагностировали заражение коронавирусом Covid-19. Актер сообщил, что вместе с семьей находится в самоизоляции и все чувствуют себя хорошо, у них лишь небольшие симптомы простуды.

«Есть люди повышенного риска, для которых вирус представляет особую опасность, так что я прошу вас быть осторожнее, — написал Хивью. — Мойте руки, сохраняйте расстояние в 1,5 метра друг от друга, оставайтесь в карантине. Делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса».

«Вместе мы сможем победить вирус и предотвратить кризис в госпиталях, — продолжает актер. — Заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы!»

Заражение Хивью, предположительно, произошло на площадке второго сезона «Ведьмака», работа над которым недавно была приостановлена. Вследствие этого стрим-сервис Netflix намерен провести тщательную чистку и дезинфекцию студии Arborfield в Великобритании, где проходили съемки сериала.

«Мы общаемся с людьми, которые контактировали с соответствующим человеком, — говорится в письме Netflix сотрудникам студии. — Тем не менее в связи с особенностями производства актерскому составу и съемочной группе рекомендуется самоизолироваться на 14 дней, следить за своей температурой и обратиться к врачу в случае появления любых симптомов».

В «Ведьмаке» Хивью сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины», который ляжет в основу первого эпизода продолжения. О других новых персонажах второго сезона КиноПоиск рассказывал здесь.

Кроме Хивью, коронавирусом ранее заразились Идрис Эльба, Ольга Куриленко и Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон. Последние уже покинули больницу и сейчас находятся в карантине.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 170 тысяч человек. Смертельных исходов — 6650.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline

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