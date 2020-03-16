Объявлены победители антипремии «Золотая малина — 2019». В этом году лидером стал мюзикл Тома Хупера «Кошки», взявший призы в шести номинациях. По результатам голосования картину отметили как худший фильм, а также наградили за худшего режиссера, худших актера и актрису второго плана и худший экранное сочетание.
Джон Траволта взял приз как худший актер за роли в фильмах «Фанат» и «Бок о бок». Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» одержал победу в номинациях «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» и «Худший ремейк, сиквел или подделка».
Эдди Мерфи выбрали победителем в категории «Награда за искупление» — за роль в фильме «Меня зовут Долемайт» актеру простили прошлые ошибки.
В связи с пандемией коронавируса Covid-19 организаторы не стали проводить церемонию награждения, ограничившись видео с объявлением лауреатов:
В этом году список победителей выглядит так:
Худший фильм
Худший актер
- Джон Траволта — «Фанат» / «Бок о бок»
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Дэвид Харбор — «Хеллбой»
- Мэттью МакКонахи — «Море соблазна»
- Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»
Худшая актриса
- Хиллари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»
- Энн Хэтэуэй — «Отпетые мошенницы» / «Море соблазна»
- Франческа Хэйуорд — «Кошки»
- Тайлер Перри (как Мэдея) — «Мэдея на похоронах»
- Ребел Уилсон — «Отпетые мошенницы»
Худшая актриса второго плана
- Ребел Уилсон — «Кошки»
- Джессика Честейн — «Люди Икс: Темный Феникс»
- Кассандра Дэвис — «Мэдея на похоронах»
- Джуди Денч — «Кошки»
- Финесса Пинеда — «Рэмбо: Последняя кровь»
Худший актер второго плана
- Джеймс Корден — «Кошки»
- Тайлер Перри (как Джо) — «Мэдея на похоронах»
- Тайлер Перри (как дядя Хитроу) — «Мэдея на похоронах»
- Сет Роген — «Зеровилль»
- Брюс Уиллис — «Стекло»
Худшее экранное сочетание
- Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти — «Кошки»
- Джейсон Дэруло и его уменьшенное графикой хозяйство — «Кошки»
- Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) — «Мэдея на похоронах»
- Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
Худший режиссер
- Том Хупер — «Кошки»
- Фред Дерст — «Фанат»
- Джеймс Франко — «Зеровилль»
- Адриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
- Нил Маршалл — «Хеллбой»
Худший сценарий
Худший ремейк, сиквел или подделка
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Люди Икс: Темный Феникс»
- «Годзилла 2: Король монстров»
- «Хеллбой»
- «Мэдея на похоронах»
Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Награда за искупление
- Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»
- Киану Ривз — «Джон Уик 3» и «История игрушек 4»
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
- Дженнифер Лопес — «Стриптизерши»
- Уилл Смит — «Аладдин»
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