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Мюзикл «Кошки» — шестикратный лауреат анти-премии «Золотая малина»

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Объявлены победители антипремии «Золотая малина — 2019». В этом году лидером стал мюзикл Тома Хупера «Кошки», взявший призы в шести номинациях. По результатам голосования картину отметили как худший фильм, а также наградили за худшего режиссера, худших актера и актрису второго плана и худший экранное сочетание.

Джон Траволта взял приз как худший актер за роли в фильмах «Фанат» и «Бок о бок». Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» одержал победу в номинациях «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» и «Худший ремейк, сиквел или подделка».

Эдди Мерфи выбрали победителем в категории «Награда за искупление» — за роль в фильме «Меня зовут Долемайт» актеру простили прошлые ошибки.

В связи с пандемией коронавируса Covid-19 организаторы не стали проводить церемонию награждения, ограничившись видео с объявлением лауреатов:

В этом году список победителей выглядит так:

Худший фильм

Худший актер

Худшая актриса

Худшая актриса второго плана

Худший актер второго плана

Худшее экранное сочетание

Худший режиссер

Худший сценарий

Худший ремейк, сиквел или подделка

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

Награда за искупление

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