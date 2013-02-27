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В Берлине приостановили съемки четвертой «Матрицы»

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Студия Warner временно заморозила производство «Матрицы 4» в связи с пандемией коронавируса Covid-19 в Европе. Съемки картины проходили в Берлине, Германия, и теперь отложены на неопределенный срок. Среди актерского состава и съемочной группы случаев заражения не зафиксировано.

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидается в кинотеатрах 20 мая 2021 года. Практически тогда же Киану Ривз вернется в образе Джона Уика в четвертой части одноименной экшен-франшизы, премьера которой запланирована на 21 мая 2021-го.

Источник: Deadline

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