Мы обновляем дизайн страниц сериалов

Мы продолжаем постепенно обновлять дизайн КиноПоиска. Уже обновили медиа, страницы со списками и главную. И даже успели скорректировать их по вашим отзывам. А вскоре у вас и других пользователей обновится дизайн страниц сериалов. Важно, что мы не только сохранили все блоки и функции, которыми вы привыкли пользоваться, но и добавили ряд новых.

Из заметного невооруженным взглядом: мы вводим цветовое кодирование страниц, чтобы вы сразу могли понять, доступен ли сериал для онлайн-просмотра. Будет две цветовые схемы — темная и светлая. Легко запомнить: темными будут сериалы, доступные на КиноПоиск HD, а светлыми — все остальные.

Еще на страницах станет больше видео. На некоторых появятся видеообложки, чтобы вы быстрее могли погрузиться в атмосферу сериала. Под постером разместится превью трейлера, а в середине страницы — карусель со всеми остальными видео (тизеры, проморолики и т. п.).

Кроме того, появится гид по сезонам: сколько в нем сезонов и серий, какая серия последняя и когда выйдет новая — все ответы будут в этом гиде. В будущем появятся описания серий, превью (кадр из серии) и персональный трекинг, чтобы отслеживать свой прогресс просмотра. А если сериал доступен на КиноПоиск HD, то можно будет сразу перейти к просмотру.

Следом за сериалами обновятся все страницы фильмов на КиноПоиске. Конечно, с сохранением привычных функций.

Обновления будут постепенно появляться у разных пользователей с сегодняшнего дня. Если хотите, чтобы у вас страницы сериалов обновились уже сейчас, перейдите по ссылке.

Пожалуйста, имейте в виду, что на обновленных страницах в первое время не будет некоторых знакомых элементов, например наград или рейтинга кинокритиков. Не переживайте, они появятся в ближайшее время.

Будем рады вашим отзывам. Если у вас страницы сериалов уже обновились, напишите, пожалуйста, в комментариях о своих впечатлениях — что понравилось или не понравилось, стало ли удобнее и какие еще функции вы хотели бы добавить. При этом мы просим оставлять здесь только конструктивную критику. Оскорбительные комментарии в этом треде будут удалены.