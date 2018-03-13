Фильм «Заражение» вновь популярен из-за коронавируса. В нем действительно много совпадений

В этом году, спустя почти десятилетие после премьеры, фильм «Заражение» получил новый виток популярности. Еще в декабре 2019-го картина Стивена Содерберга занимала 270-е место по числу просмотров в каталоге Warner Bros., а уже в 2020-м стремительно поднялась до второго, уступив первенство серии «Гарри Поттер». Кроме того, всплеск интереса к картине заметили и среди подписчиков Amazon Prime. В iTunes «Заражение», вышедшее в 2011 году, уверенно лидирует наравне с недавними хитами вроде «Паразитов», «Достать ножи» и «Холодное сердце 2».

Такой интерес к фильму связан с эпидемией вируса Covid-19. Новый вид коронавируса зафиксировали 31 декабря 2019 года. Тогда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения находится в городе Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Сегодня Covid-19 заражено более 153 тысяч человек, смертельных исходов — 5735.

На фоне эпидемии «Заражение» пересматривают не только рядовые зрители, но и кинематографисты. Недавно Барри Дженкинс, режиссер «Лунного света», признался, что лента Содерберга побудила его на беспрецедентный шаг — заплатить 12,99 доллара за просмотр фильма десятилетней давности, который он уже видел. Как признается сам Дженкинс, он захотел сравнить происходящее на экране с реальной жизнью. «Я был шокирован, — рассказывает постановщик. — У меня было чувство, будто я смотрю документалку, в которой кинозвезды играют настоящих людей. Это пугало меня».

Кадр из «Заражения»

По словам сценариста Скотта З. Бернса, внезапная схожесть между сюжетом «Заражения» и эпидемией Covid-19 вызвала разные отклики в соцсетях. Одни зрители хвалят фильм за точность в изображении мировой эпидемии, другие связывают сценариста с тайными обществами и теориями заговоров.

Стоит признать, что у истории Covid-19 и событий «Заражения» действительно немало общего. В обоих случаях источником эпидемии является Азия. В фильме Бет Эмхофф, сыгранная Гвинет Пэлтроу, заражается вирусом MEV-1 в Гонконге, тогда как в реальности появление нового коронавируса было зафиксировано в китайском городе Ухань.

Также сценарист Скотт З. Бернс угадал первых разносчиков болезни — животных. В «Заражении» MEV-1 возникает после того, как летучая мышь кусает свинью, из которой позднее готовят блюдо в одном из ресторанов. Сейчас ученые предполагают, что первыми разносчиками коронавируса также были летучие мыши.

Другая параллель относится к реакции властей. В «Заражении» по мере усиления эпидемии жителей Чикаго переводят в режим карантина. То же самое происходит сейчас во всем мире: кинотеатры закрываются, организаторы отменяют массовые мероприятия, школам рекомендуют проводить занятия небольшими группами, а сотрудникам больших компаний разрешают работать из дома.

Кадр из «Заражения»

Также в «Заражении» показывают ученых, которые всеми силами борются с глобальным недугом. Но куда интереснее выглядит другая линия фильма, связанная с дезинформацией. По сюжету журналист Алан Крумвьеде (его играет Джуд Лоу) начинает массово врать, что лекарство от MEV-1 существует, а он сам уже успел с его помощью избавиться от недуга.

Похожие случае происходят и в нашем мире. Недавно США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе. По мнению американских чиновников, фейковые аккаунты в соцсетях, причастные к Москве, распространяют слухи, что Covid-19 был создан именно в США. Другой скандал связан с интернет-магазином Amazon. В конце февраля компания заблокировала порядка миллиона продуктов, которые ложно рекламировались как лекарство от коронавируса.

Говоря о дезинформации, Скотт З. Бернс сравнивает настоящий Covid-19 и MEV-1 из фильма с трассирующими пулями, которые не только поражают общество, но и подсвечивают проблемы, которые были у людей задолго до эпидемии. «Помнится, больше всего меня пугало то, что дезинформация может быть не менее опасной, чем вирус», — вспоминает сценарист.