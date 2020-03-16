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Московские кинотеатры сократят вместимость залов до 50 человек из-за коронавируса

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В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 указом мэра Сергея Собянина в Москве запретили проводить в помещениях мероприятия с численностью участников более 50 человек. Таким образом, московские кинотеатры полностью не прекратят свою работу, но смогут продавать не более 50 билетов на один сеанс. Данные ограничения носят временный характер и продлятся до 10 апреля, подтвердил «Ведомостям» представитель сети кинотеатров Okko.

Также глава «Москино» Светлана Максимченко рассказала изданию об отмене всех бесплатных показов. Представитель Okko добавил, что киносеть будет контролировать количество продаваемых билетов в кассах кинотеатров и онлайн-сервисах.

Кроме этого, указ мэра запрещает жителям Москвы проводить мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников. Запрет временный и также будет действовать до 10 апреля 2020 года.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится в указе.

На данный момент в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.

Кинотеатры Москвы пока продолжают работу в штатном режиме, за исключением «Центра документального кино», который с 16 марта закрыт на две недели. Также кинотеатр «Иллюзион» временно приостановил продажу электронных билетов до распоряжения Минкульта.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

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Источник: Сайт Сергея Собянина, «Ведомости»

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