Находка дня: Мини-альбом новой группы Финна Вулфарда из «Очень странных дел»

В ноябре 2019 года звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард объявил, что вместе с Малкольмом Крэйгом, бывшим напарником по распавшейся Calpurnia, создает новую инди-группу The Aubreys. Теперь в сети появилась их первая пластинка — мини-альбом «Soda and Pie».

«Мы впервые поработали вместе над песнями, — говорит Вулфард о Крэйге, с которым играет с 11 лет. — В случае Calpurnia у Малкольма было право голоса, но там было больше людей, а работать сообща было непросто, приходилось отвечать перед всеми. С The Aubreys мы в ответе лишь перед собой и друг другом».

Ранее Вулфард был занят на съемках четвертого сезона «Очень странных дел», работа над которым была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. 9 июля 2020 года зрители смогут увидеть актера в фантастической картине «Охотники за привидениями: Наследники».