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Telecom Daily: Netflix заработал в России больше 1 млрд рублей

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Компания Telecom Daily проанализировала деятельность российских видеосервисов в 2019 году и оценила долю Netflix на рынке в 4%. Согласно отчету аналитического агентства, в прошедшем году доходы платных сервисов, действующих на территории страны, выросли на 45% и составили 27 млрд рублей. Из них 1,082 млрд рублей пришлось на Netflix.

В Telecom Daily утверждают, что по доле на рынке Netflix превзошел TVzavr (3%), RuTube (3%), START (2%), Premier (2%) и сервисы «СТС Медиа» (2%). Netflix занял указанную позицию в первую очередь благодаря высокой стоимости подписки: российские пользователи платят за использование стрим-сервиса около 700 рублей в месяц.

Количество подписчиков Netflix в России — от 140 до 200 тысяч, считают в агентстве. Это число Telecom Daily высчитало на основе информации зарубежных аналитиков, по опросам российских пользователей и с помощью изучения данных банков о платежах в пользу тех или иных сервисов, добавляют «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова.

Крупнейшим видеосервисом в России, согласно Telecom Daily, остается ivi, занимающий 23% рынка. На втором месте расположился онлайн-кинотеатра Okko (15%), а замыкает тройку лидеров YouTube с 11%. Самой быстрорастущей стриминг-платформой в 2019 году стал видеосервис START, доходы которого выросли в 3,5 раза (доля на рынке — 2%).

Источник: Telecom Daily

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