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Временно прекращены съемки второго сезона «Ведьмака»

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Стрим-сервис Netflix на две недели приостановил работу над вторым сезоном сериала «Ведьмак» в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Съемки проекта проходили в Великобритании на студии Arborfield вблизи Лондона. Съемочной группе и актерам сообщили о паузе в производстве и заверили, что пропущенные две недели им будут оплачены.

«Мы приняли решение в это непростое время немедленно приостановить производство на две недели. Это позволит всем разобраться в ситуации и понять, как действовать дальше, — рассказал член команды «Ведьмака» сайту Deadline. — Коронавирус вызвал множество проблем для всех, кто работает над проектами Netflix. Мы чрезвычайно благодарны всем, кто сохраняет актеров и съемочную группу в безопасности во время пандемии».

В выходные Netflix в числе нескольких компаний полностью приостановил производство ключевых проектов. Начиная с 16 марта прекращена работа над четвертым сезоном «Очень странных дел» и новым сериалом «Полуночная месса» Майка Флэнегана. Заморожено производство «Выпускного» с Мэрил Стрип и Николь Кидман и финального сезона «Грэйс и Фрэнки».

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline

Чтобы не пропустить дату выхода второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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