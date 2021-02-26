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Популярность «Гарри Поттера» подтолкнула Дэниэла Рэдклиффа к алкоголизму

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Во время записи передачи Desert Island Discs Дэниэл Рэдклифф заявил, что роль Гарри Поттера превратила его в алкоголика. По словам актера, ему было тяжело справиться с популярностью франшизы и вниманием публики, и он начал искать спасение алкоголе.

«Когда я оказывался в баре и выпивал, то неожиданно замечал интерес со стороны окружающих, ведь там сидел не просто пьяный парень, — говорит Рэдклифф. — Все превращалось в „О, Гарри Поттер напивается в баре“».

Актер отметил, что люди постоянно находили нечто забавное в том, что он играл юного волшебника и в итоге единственным способом совладать с ситуацией для него стал алкоголь. Рэдклифф признался, что со временем начал злоупотреблять и так продолжалось в течении нескольких лет.

«Я много выпивал под финал „Гарри Поттера“ и некоторое время после окончания съемок, — рассказал Рэдклифф. — Это был страх, частично из-за непонимания, что будет дальше. Я чувствовал себя недостаточно комфортно, чтобы оставаться трезвым».

Рэдклифф завязал в 2010 году. Окончательно отказаться от алкоголя ему помогла поддержка родных и друзей.

После завершения «Гарри Поттера» Рэдклифф всячески пытался дистанцироваться от образа мальчика-волшебника и мира Джоан Роулинг. О том, как это происходило, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Сейчас зрители могут увидеть Рэдклиффа во втором сезоне сериала «Чудотворцы», новые эпизоды которого выходят только на КиноПоиск HD каждую среду.

Источник: Independent

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