КиноПоиск

Из-за коронавируса голливудские студии могут потерять 20 млрд долларов

Обсудить0

Пандемия коронавируса Covid-19 обернется для Голливуда крупнейшими потерями в истории, считают эксперты. Распространение болезни уже успело оказать значительное влияние на киноиндустрию с массовым прекращением съемок и переносом важных релизов, в результате чего студии лишатся как минимум 20 млрд долларов.

Международная касса уже не досчиталась в районе 7 млрд долларов, в первую очередь из-за закрытия кинотеатров по всему миру и запретов на массовые собрания людей. По подсчетам аналитиков, после марта, апреля и мая, если ситуация неожиданно не изменится к лучшему, потери могут вырасти до 17 млрд долларов.

В связи со вспышкой коронавируса многие студии были вынуждены отказаться от запланированных премьер и уже успели понести убытки: были запущенны рекламные кампании, выпущены промоматериалы, куплено время на телевидении. Перенос «Не время умирать» будет стоить студии MGM от 30 до 50 млн долларов, а из-за отмены премьеры «Тихого места 2» Paramount потеряет около 30 млн долларов. В дополнение к этому студии выложили 15 млн долларов за рекламу своих фильмов во время Супербоула.

Главные потери для студий связаны с приостановкой съемок важных проектов. Согласно источникам THR, заморозка производства «Шан-Чи», «Русалочки» и других картин обойдется Disney в 300—350 тыс. долларов в день. Как отмечает один продюсер, съемки невозможно остановить мгновенно, и приходится дальше платить главам ключевых подразделений производства.

При этом неизвестно, сможет ли страховка покрыть потери. По словам юриста Джона Томлинсона, некоторые компании предлагают покрытие в связи с приостановкой производства, но большинство специально исключают болезни из возможных причин для выплат.

О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: THR

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Американский бокс-офис: Эльфы из «Вперед» обогнали «Соника»
Сборы

Американский бокс-офис: Эльфы из «Вперед» обогнали «Соника»

9 марта6
Перенос «Не время умирать» обойдется создателям в 30—50 млн долларов

Перенос «Не время умирать» обойдется создателям в 30—50 млн долларов

6 марта17
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

2 марта19
Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

2 марта8

Главное сегодня

Сталкинг на экране: Как кино принуждает нас следить и подглядывать

Вчера0
Сталкинг на экране: Как кино принуждает нас следить и подглядывать
Временно прекращены съемки второго сезона «Ведьмака»

Временно прекращены съемки второго сезона «Ведьмака»

17 минут назад0
Популярность «Гарри Поттера» подтолкнула Дэниэла Рэдклиффа к алкоголизму

Популярность «Гарри Поттера» подтолкнула Дэниэла Рэдклиффа к алкоголизму

51 минуту назад1
Что смотреть на карантине. 14 вариантов для тех, у кого наконец появилось время

Что смотреть на карантине. 14 вариантов для тех, у кого наконец появилось время

14 марта31
«Мойте руки и берегите себя»: Звезды Голливуда призвали не забывать о гигиене на время коронавируса

«Мойте руки и берегите себя»: Звезды Голливуда призвали не забывать о гигиене на время коронавируса

час назад5
Из-за коронавируса голливудские студии могут потерять 20 млрд долларов

Из-за коронавируса голливудские студии могут потерять 20 млрд долларов

3 часа назад5
Ольге Куриленко диагностировали заражение коронавирусом

Ольге Куриленко диагностировали заражение коронавирусом

Сегодня, 10:194
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт