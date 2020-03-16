Из-за коронавируса голливудские студии могут потерять 20 млрд долларов

Пандемия коронавируса Covid-19 обернется для Голливуда крупнейшими потерями в истории, считают эксперты. Распространение болезни уже успело оказать значительное влияние на киноиндустрию с массовым прекращением съемок и переносом важных релизов, в результате чего студии лишатся как минимум 20 млрд долларов.

Международная касса уже не досчиталась в районе 7 млрд долларов, в первую очередь из-за закрытия кинотеатров по всему миру и запретов на массовые собрания людей. По подсчетам аналитиков, после марта, апреля и мая, если ситуация неожиданно не изменится к лучшему, потери могут вырасти до 17 млрд долларов.

В связи со вспышкой коронавируса многие студии были вынуждены отказаться от запланированных премьер и уже успели понести убытки: были запущенны рекламные кампании, выпущены промоматериалы, куплено время на телевидении. Перенос «Не время умирать» будет стоить студии MGM от 30 до 50 млн долларов, а из-за отмены премьеры «Тихого места 2» Paramount потеряет около 30 млн долларов. В дополнение к этому студии выложили 15 млн долларов за рекламу своих фильмов во время Супербоула.

Главные потери для студий связаны с приостановкой съемок важных проектов. Согласно источникам THR, заморозка производства «Шан-Чи», «Русалочки» и других картин обойдется Disney в 300—350 тыс. долларов в день. Как отмечает один продюсер, съемки невозможно остановить мгновенно, и приходится дальше платить главам ключевых подразделений производства.

При этом неизвестно, сможет ли страховка покрыть потери. По словам юриста Джона Томлинсона, некоторые компании предлагают покрытие в связи с приостановкой производства, но большинство специально исключают болезни из возможных причин для выплат.

О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: THR