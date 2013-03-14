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Ольге Куриленко диагностировали заражение коронавирусом

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Звезда «Кванта милосердия» и «Обливиона» Ольга Куриленко объявила в Instagram, что находится на карантине в связи с заражением коронавирусом пневмонии Covid-19. «Сижу в изоляции дома с диагнозом „коронавирус“, — написала актриса. — Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!»

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 168 тысяч человек. Смертельных исходов — 6510.

О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

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