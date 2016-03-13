Netflix, Apple, FX остановили производство проектов. Среди них «Очень странные дела» и «Фарго»

Вслед за другими голливудскими компаниями, производство своих основных проектов из-за вспышки коронавируса Covid-19 решили приостановить Apple, Netflix и FX. Ранее так поступили Disney, заморозив фильмы «Русалочка», «Последняя дуэль», «Аллея кошмаров».

Начиная с 16 марта, Netflix на ближайшие две недели прекратит работу над фильмами и сериалами. Пока что речь идет о проектах, чьи съемки должны были пройти в США и Канаде. Среди них, например, четвертый сезон «Очень странных дел» и «Полуночная месса» Майка Флэнегана. Ранее было заморожено производство «Выпускного» с Мэрил Стрип и Николь Кидман и финального сезона «Грэйс и Фрэнки».

Apple поставила на паузу продолжения своих ключевых новинок. Речь идет о вторых сезонах «Утреннего шоу», «Дома с прислугой», «Видеть», «Ради всего человечества» и «Мистического квеста». Также отложено производство двух экранизаций — «Основания» по серии книг Айзека Азимова и «Истории Лизи» по одноименному роману Стивена Кинга.

В свою очередь FX поставил на паузу четвертые сезоны «Фарго» и «Снегопада», третий сезон «Атланты», а также новинку «Y. Последний мужчина», основанную на комиксах Брайана К. Вона.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источники: Collider, Deadline

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