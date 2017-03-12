Disney приостановил производство фильмов «Русалочка», «Последняя дуэль», «Аллея кошмаров»

В связи пандемией коронавируса пневмонии Covid-19, студия Disney временно заморозила производство нескольких важных проектов. Прекращены съемки исторической картины Ридли Скотта «Последняя дуэль» и триллера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», игрового ремейка «Русалочка», продолжения комедии 1989 года «Уменьшенные», фильма Дэвида Лоури «Питер Пэн».

«При условии, что подтвержденных случаев заражения Covid-19 на съемках наших проектов нет, но учитывая сложившееся состояние в мире и в заботе об актерах и съемочных группах, мы приняли решение на короткое время приостановить производство нескольких игровых проектов. Мы продолжим следить за ситуацией и возобновим съемки, как только это будет возможно», — заявил представитель студии.

Ранее стало известно, что частично заморожены съемки фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Это было сделано, пока режиссера картины Дестина Креттона проверяют на наличие коронавируса.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел появлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline