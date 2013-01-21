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Бывший чиновник Роскомнадзора будет курировать кино в Минкульте

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Максим Ксензов, в прошлом замглавы Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства, может стать заместителем министра культуры РФ. По данным «Ведомостей», он будет отвечать за кинематограф.

По словам источников издания, параллельно с кино Ксензов будет курировать цифровизацию и библиотеки. Официально его назначение пока не состоялось, однако в минувший четверг он был на совещании у премьера Михаила Мишустина с замами других министерств и ведомств.

Должность Ксензова является ключевой для российской киноиндустрии. Министерство культуры не только распределяет средства финансовой поддержки фильмов, но и контролирует их содержание и условия проката. Прошлый глава Минкульта Владимир Мединский регулярно предлагал ограничить долю зарубежных картин в российском прокате.

Ранее чиновником, курировавшим кинематографию, был Павел Степанов. После смены правительства, когда министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова, он покинул должность.

Прежде всего Ксензов известен как бывший заместитель главы Роскомнадзора. На этом посту он отвечал за блокировку различных интернет-ресурсов, которые признавались незаконными. В частности, в 2014 году он заявил, что Роскомнадзор может заблокировать Twitter за несоблюдение законодательства РФ.

Источник: «Ведомости»

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