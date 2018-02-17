Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино

В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа. По словам актера, работать над сценой было непросто, но в конечном итоге они сделали что-то красивое.

«Это был очень тяжелый момент, — говорит Дизель. — Но утешение нашлось в том, что мы защитились от обычных причуд продюсеров или кого-то еще, кто мог бы сказать: „Теперь ты будешь мстить за персонажа“. Мы использовали этот момент для сюжета и смогли создать что-то красивое и элегантное».

«Возможно, это лучший момент в истории кино, — продолжает актер. — Не просто в моей карьере, но в истории кинематографа. Мужчины по всему миру впервые в истории смогли поплакать вместе».

Пол Уокер, исполнитель роли Брайана О’Коннора во всех сериях франшизы, кроме третьей, трагически погиб в результате автокатастрофы 30 ноября 2013 года. Это произошло во время работы над «Форсажем 7», и актер не успел отснять все сцены. Создатели думали над вариантами с полным переписыванием сценария или удалением его персонажа из фильма, но в итоге остановили свой выбор на использовании цифрового двойника. В итоге необходимые сцены с участием героя Уокера закончили с помощью графики и братьев актера, Калеба и Коуди.

В «Форсаже 9» кибертеррористка Сайфер, которая пыталась захватить контроль над атомной подводной лодкой в восьмом фильме, объединилась с младшим братом Доминика, Джейкобом, чтобы окончательно разобраться с командой Торетто. Доминик и его друзья отправляются в путешествие по всему миру, чтобы разобраться с ошибками прошлого.

12 марта стало известно, что девятый фильм экшен-серии не выйдет в назначенный срок: из-за коронавируса релиз картины перенесли с 20 мая текущего года на 2 апреля 2021-го. О других переносах и отменах важных премьер и событий можно узнать здесь.