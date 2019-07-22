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Частично заморожены съемки фильма Marvel «Шан-Чи». Режиссер проверяется на коронавирус

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Основную съемочную группу фильма студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» оповестили о временном прекращении работы, пока режиссера Дестина Креттона проверяют на коронавирус Covid-19. Креттон, у которого недавно родился ребенок, по рекомендации врачей отправился в самоизоляцию, и производство заморожено, пока он не получит результаты.

«Как многие из вас знают, у Дестина, нашего режиссера, родился ребенок, — говорится в сообщении студии. — В свете сложившейся ситуации он решил проявить дополнительные меры предосторожности и провериться на Covid-19. По настоянию врачей он сейчас находится в самоизоляции. В ожидании результатов и в качестве перестраховки мы замораживаем работу основной съемочной группы».

При этом работу над «Шан-Чи» продолжат дополнительная съемочная группу и другие производственное отделы, причастные к созданию картины.

О временном прекращении производства стало известно вскоре после того, как в сети появились первые фотографии и видео с площадки. На камеру удалось поймать съемки сцены с вертолетом и неким персонажем в черном облачении.

Главный герой картины — мастер кунг-фу Шан-Чи, которого растили и воспитывали в изоляции от остального мира. С малых лет он тренировался во всех возможных боевых искусствах, что позволило Шан-Чи уже в юном возрасте достичь небывалого мастерства в множестве дисциплин рукопашного боя. Впоследствии Шан-Чи узнал о зловещих планах своего отца по захвату мира и решил выступить против него.

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом были зафиксированы практически по всему миру. Общее число заболевших составляет 127 тысяч человек. Смертельных исходов — 4638. В Австралии подтверждено 156 случаев заражения. Три человека погибло. 12 марта стало известно, что в Австралии во время подготовки к съемкам в безымянном байопике База Лурмана о жизни Элвиса Пресли коронавирусом заразился Том Хэнкс.

Источник: THR

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