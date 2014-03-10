Из-за коронавируса отменены релизы «Мулан» и «Новых мутантов»

Кинопрокат продолжает страдать из-за пандемии коронавируса пневмонии Covid-19. Студия Disney отказалась от релиза трех картин, ожидавшихся в кинотеатрах в ближайшие месяцы. Временно отложены фильмы «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога», которые должны были увидеть свет 26 марта, 2 апреля и 15 апреля соответственно. Сейчас Disney выбирает новые даты в 2020 году.

Как отмечают источники Deadline, релизы трех фильмов отменены не только для американского проката, но и для международного. По мнению экспертов, это решение в первую очередь продиктовано финансовой стороной дела: кинотеатры по всему миру продолжают закрываться, в городах объявляют карантины, из-за чего пострадали бы сборы важных проектов. Аналитики предсказывали «Мулан» 80—90 млн долларов в первые дни.

В общей сложности за последние несколько дней девять картин лишились запланированных дат релиза из-за коронавируса. Студия Universal передвинула премьеру «Не время умирать» с 9 апреля на 25 ноября, а «Форсаж 9» теперь увидит свет 2 апреля 2021 года вместо изначального 20 мая. Paramount отказалась от премьеры «Тихого места 2» 19 марта и пока не объявила новую дату выхода. Семейная картина «Кролик Питер 2» теперь ожидается в кинотеатрах 7 августа, а не 3 апреля, как было запланировано. Из графика релизов также временно пропали комедия «Любовнички» и драма Blue Story, которая должна была выйти в ограниченный прокат.

Для «Новых мутантов» это уже пятый перенос. Сперва картина Джоша Буна о подростках с суперспособностями, запертых в странной лечебнице, должна была увидеть свет 13 апреля 2018 года, но потом переехала на 22 февраля 2019-го. После этого новой датой премьеры было назначено 2 августа 2020-го. По итогам слияния Fox/Disney лента ожидалась в кинотеатрах в апреле этого года.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 127 тысяч человек. Смертельных исходов — 4623.

Подробнее о том, как коронавирус повлиял на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline