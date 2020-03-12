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Премьеру «Форсажа 9» перенесли на год из-за коронавируса

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Студия Universal изменила дату премьеры боевика «Форсаж 9»: вместо 20 мая текущего года фильм появится в кинотеатрах 2 апреля 2021-го. Причиной переноса стала вспышка коронавируса Covid-19, который, по прогнозам, уже принес киноиндустрии убыток в 5 млрд долларов.

Новую дату объявил Вин Дизель в своих соцсетях. «Мы чувствуем вашу любовь и желание увидеть новую часть нашей саги, — написал актер. — Поэтому нам особенно тяжело сообщить вам, что мы вынуждены перенести премьеру фильма. Стало очевидно, что не все поклонники смогут увидеть его в мае». Он также добавил, что в создателей в первую очередь волнует безопасность зрителей.

Решение Universal выглядит неожиданно, учитывая, что сам Дизель недавно заверил фанатов, что «Форсаж 9» выйдет в заявленную дату, несмотря на опасность пандемии.

«Форсаж 9» не первый проект, чья дата релиза изменилась из-за Covid-19. Ранее Paramount перенесла выход «Тихого места 2». Universal сдвинула премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с 9 апреля на 25 ноября, а семейная картина «Кролик Питер 2» теперь ожидается в кинотеатрах 7 августа, а не 3 апреля, как было запланировано.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 124 тысяч человек. Смертельных исходов — 4623.

Подробнее о том, как коронавирус повлиял на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

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