«Спасибо всем бесстрашным жертвам»: Реакции на приговор Харви Вайнштейну

11 марта суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени. После заседания члены киноиндустрии, журналисты и общественные организации высказались о приговоре. Многие из них поддержали жертв Вайнштейна и поблагодарили тех, кто не побоялся открыто рассказать о его преступлениях.
Ронан Фэрроу (сын Вуди Аллена и автор расследования о Харви Вайнштейне, опубликованного в The New York Times)
«Приговор Вайнштейну напоминает нам о важности тех источников и лидеров новостных служб, которые не стали убивать эту историю. Особенно это касается редакторов New Yorker, которые первыми опубликовали обвинения в изнасиловании и домогательствах, совершенных Вайнштейном».
«Узнав, что он проведет 23 года в тюрьме, я, как и все женщины, которых он домогался и насиловал, испытала огромное облегчение. Я надеюсь, что это послужит сдерживающим фактором для подобного поведения в этой и других отраслях. Я также верю, что мы, как индустрия, начнем разоблачать, наказывать и устранять любое злоупотребление властью для всех полов и всегда»
«Спасибо Розанне Аркетт, Роуз МакГоун, Мире Сорвино и всем, кто высказался о деле Вайнштейна, всем, кто не побоялся рискнуть карьерой и репутацией, чтобы положить конец ужасным поступкам Харви. Спасибо всем бесстрашным жертвам».
«Сегодня исторический момент. Я очень благодарна женщинам и мужчинам, рассказавшим о домогательствах, которые они пережили от рук Харви.
Это вселяет веру в правосудие США и в то, что этот процесс не пройдет бесследно. Пережившим насилие буду верить, и справедливость восторжествует.
Спасибо всем журналистам, которые рассказывали истории жертв, невзирая на сопротивления и угрозы, и предавали этот скандал огласке».
«Справедливость торжествует. Теперь ждем разбирательства в Лос-Анджелесе. 23 года тюрьмы. Спасибо всем смелым женщинам, которые помогают менять мир».
«Я очень рад за женщин, которые не побоялись выступить. Нескольких таких я знаю лично и ценю как актрис, и то, с какой стойкостью они проходят через все это, очень вдохновляет».
«Ух ты. Надеюсь, наши сестры, проявившие такую отвагу, чувствуют справедливость и защиту, зная, что богатый влиятельный человек не смог победить систему правосудия».
«23 года. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства. Я буквально расплакалась от удивления и чувства благодарности, что система правосудия сработала от имени его жертв».
Актер предпочел ограничиться новой картинкой, изобразив старого и помятого Вайнштейна.
«Харви Вайнштейн навсегда запомнится осужденным насильником. Его отправляют в тюрьму, но никакое заключение не компенсирует жизни и карьеры, которые он разрушил, и тот вред, который он причинил.
Сообщество The Silence Breakers основано на солидарности, поддержке и сострадании. Суд в Нью-Йорке завершился, но Silence Breakers продолжит свой крестовый поход за культурные изменения, справедливость и возможность быть услышанными».
«Прежде всего мы благодарим за мужество и стойкость Мими Хейли, Джессику Манн, Аннабеллу Шиорру, Дону Даннинг, Терел Вульф и Лорен Янг, которые храбро выступили в суде. Мы по-прежнему солидарны с более чем сотней жертв, переживших насилие, домогательства со стороны Харви Вайнштейна. Травмы от сексуального насилия остаются на всю жизнь, и мы можем только надеяться, что сегодняшний приговор хоть немного успокоит жертв Вайнштейна.
Мы также надеемся, что эти женщины гордятся тем, как они повлияли на нашу культуру. Они вдохновили других жертв выйти и попросить о помощи, изменили то, как судебная система реагирует на сексуальное насилие, и призвали руководителей быть более ответственными за токсичную обстановку на рабочем месте. Социальные сдвиги, сделанные этими жертвами, — настоящая трансформация».
В октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.
После вынесения приговора в Нью-Йорке Вайнштейну придется предстать перед судом Лос-Анджелеса по похожим обвинениям в отношении двух женщин, одна из которых, Лори Мари Янг, проходила свидетельницей по данному делу в Нью-Йорке.