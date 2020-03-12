«Спасибо всем бесстрашным жертвам»: Реакции на приговор Харви Вайнштейну

11 марта суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени. После заседания члены киноиндустрии, журналисты и общественные организации высказались о приговоре. Многие из них поддержали жертв Вайнштейна и поблагодарили тех, кто не побоялся открыто рассказать о его преступлениях.

Ронан Фэрроу (сын Вуди Аллена и автор расследования о Харви Вайнштейне, опубликованного в The New York Times)



«Приговор Вайнштейну напоминает нам о важности тех источников и лидеров новостных служб, которые не стали убивать эту историю. Особенно это касается редакторов New Yorker, которые первыми опубликовали обвинения в изнасиловании и домогательствах, совершенных Вайнштейном».

The Weinstein sentence reminds us of the importance of those sources and of leaders at news organizations who refused to kill the story—including the editors at the New Yorker who published the first allegations of rape and assault about Weinstein. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) March 11, 2020

Кейт Бекинсейл

«Узнав, что он проведет 23 года в тюрьме, я, как и все женщины, которых он домогался и насиловал, испытала огромное облегчение. Я надеюсь, что это послужит сдерживающим фактором для подобного поведения в этой и других отраслях. Я также верю, что мы, как индустрия, начнем разоблачать, наказывать и устранять любое злоупотребление властью для всех полов и всегда»

Патриша Аркетт

«Спасибо Розанне Аркетт, Роуз МакГоун, Мире Сорвино и всем, кто высказался о деле Вайнштейна, всем, кто не побоялся рискнуть карьерой и репутацией, чтобы положить конец ужасным поступкам Харви. Спасибо всем бесстрашным жертвам».

Thank you @RoArquette @rosemcgowan @MiraSorvino and all the Whistleblowers in the Weinstein case who put their careers and reputations at risk to help clear the way to know the horrible acts Harvey has done. Thank you to all the brave victims. @RonanFarrow — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 11, 2020

Риз Уизерспун

«Сегодня исторический момент. Я очень благодарна женщинам и мужчинам, рассказавшим о домогательствах, которые они пережили от рук Харви.

Это вселяет веру в правосудие США и в то, что этот процесс не пройдет бесследно. Пережившим насилие буду верить, и справедливость восторжествует.

Спасибо всем журналистам, которые рассказывали истории жертв, невзирая на сопротивления и угрозы, и предавали этот скандал огласке».

A historical moment today. I am so appreciative of the women and men who spoke up about the abuse and harassment they suffered at the hands of Harvey Weinstein. — Reese Witherspoon (@ReeseW) March 11, 2020

Азия Ардженто

«Справедливость торжествует. Теперь ждем разбирательства в Лос-Анджелесе. 23 года тюрьмы. Спасибо всем смелым женщинам, которые помогают менять мир».

Винсент Д’Онофрио

«Я очень рад за женщин, которые не побоялись выступить. Нескольких таких я знаю лично и ценю как актрис, и то, с какой стойкостью они проходят через все это, очень вдохновляет».

My heart goes out to all the woman who came forward. A couple of these women I've known and appreciate as actresses but to see their strength through all this is just so inspiring.



Harvey Weinstein sentenced to 23 years in prisonhttps://t.co/TD9RLGcKak — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) March 11, 2020

Джон Кьюсак

«Ух ты. Надеюсь, наши сестры, проявившие такую отвагу, чувствуют справедливость и защиту, зная, что богатый влиятельный человек не смог победить систему правосудия».

Wow- I hope our sisters - who showed so much courage feel a bit of justice /vindication - knowing a rich powerful man hasn’t rigged & beaten system @VibeRogerClarke: Court Sentences Harvey Weinstein To 23 Years In Prisonhttps://t.co/NAJfUc6SqJ pic.twitter.com/R1Ox3ZwjQ5” — John Cusack (@johncusack) March 11, 2020

Мира Сорвино

«23 года. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства. Я буквально расплакалась от удивления и чувства благодарности, что система правосудия сработала от имени его жертв».

23 years. Harvey Weinstein has been sentenced to 23 years in prison for his crimes of rape and sexual assault. I literally cried tears of amazement, gratitude that the justice system has worked on behalf of all of his victims today. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) March 11, 2020

Джим Керри

Актер предпочел ограничиться новой картинкой, изобразив старого и помятого Вайнштейна.

The Silence Breakers

«Харви Вайнштейн навсегда запомнится осужденным насильником. Его отправляют в тюрьму, но никакое заключение не компенсирует жизни и карьеры, которые он разрушил, и тот вред, который он причинил.

Сообщество The Silence Breakers основано на солидарности, поддержке и сострадании. Суд в Нью-Йорке завершился, но Silence Breakers продолжит свой крестовый поход за культурные изменения, справедливость и возможность быть услышанными».

Time’s Up

«Прежде всего мы благодарим за мужество и стойкость Мими Хейли, Джессику Манн, Аннабеллу Шиорру, Дону Даннинг, Терел Вульф и Лорен Янг, которые храбро выступили в суде. Мы по-прежнему солидарны с более чем сотней жертв, переживших насилие, домогательства со стороны Харви Вайнштейна. Травмы от сексуального насилия остаются на всю жизнь, и мы можем только надеяться, что сегодняшний приговор хоть немного успокоит жертв Вайнштейна.

Мы также надеемся, что эти женщины гордятся тем, как они повлияли на нашу культуру. Они вдохновили других жертв выйти и попросить о помощи, изменили то, как судебная система реагирует на сексуальное насилие, и призвали руководителей быть более ответственными за токсичную обстановку на рабочем месте. Социальные сдвиги, сделанные этими жертвами, — настоящая трансформация».



В октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.

После вынесения приговора в Нью-Йорке Вайнштейну придется предстать перед судом Лос-Анджелеса по похожим обвинениям в отношении двух женщин, одна из которых, Лори Мари Янг, проходила свидетельницей по данному делу в Нью-Йорке.