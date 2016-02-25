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Релиз триллера «Тихое место 2» перенесли из-за коронавируса

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В связи с распространением коронавируса пневмонии Covid-19 студия Paramount приняла решение перенести премьеру картины Джона Красински «Тихое место 2». Новая дата релиза пока не сообщается. Лента ожидалась в кинотеатрах 19 марта 2020 года.

«Тихое место» рассказывало о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат: касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

В «Тихом месте 2» семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Paramount не единственная студия, которая решила перенести релиз ожидаемого проекта из-за вспышки коронавируса. Universal сдвинула премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с 9 апреля на 25 ноября, а семейная картина «Кролик Питер 2» теперь ожидается в кинотеатрах 7 августа, а не 3 апреля, как было запланировано.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы по всему миру. Заражено более 124 тысячи человек. Смертельных исходов — 4623.

Подробнее о том, как коронавирус повлиял на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline

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