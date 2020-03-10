Видео: Пеннивайз, Волан-де-Морт и Джокер появятся в сиквеле «Космического джема»

В сеть попало промовидео со съемок комедии «Космической джем 2» — сиквела картины 1996 года. В ролике с площадки разные члены съемочной группы демонстрируют мастерство в балансировке баскетбольного мяча на пальце, и вместе с ними на экране появляются Джокер, Маска из фильма Джима Керри, Злая Ведьма из «Волшебника страны Оз», Волан-де-Морт и клоун Пеннивайз из «Оно». Предполагается, что эти персонажи появятся в сиквеле в небольших камео.

Ранее в сети появились скриншоты из видео, но многие сомневались в их аутентичности.

Оригинальный «Комический джем» рассказывал о пришельцах с планеты Гора Придурков, которые вторглись на Землю, желая захватить персонажей Looney Toons. Земные мультяшки во главе с кроликом Багзом предлагают на спор сыграть в баскетбол, привлекая на свою сторону суперзвезду Майкла Джордана. Лента заработала в мировом прокате 230 млн долларов.

Сюжет продолжения не раскрывается. Считается, что проигравшие пришельцы вновь дадут о себе знать и вернутся для матча-реванша. При этом студия Warner планирует расширить мир «Космического джема» и включить в сиквел персонажей из других проектов вроде «Маски» и комиксов DC. В 2017 году нечто похожее было сделано в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен», где среди прочих появились далеки, Волан-де-Морт и Саурон.

Теренс Нэнс («В свободном улете») занимает режиссерское кресло картины. Главную роль в сиквеле исполнит форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетболист Леброн Джеймс.