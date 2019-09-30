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Документальный фильм Питера Джексона о The Beatles выйдет осенью 2020-го

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Студия Disney приобрела права на прокат документальной картины Питера Джексона о The Beatles и планирует выпустить ленту 4 сентября 2020 года в США и Китае. Фильм «The Beatles: Get Back», в котором использовано 55 часов до этого нигде не демонстрировавшихся видеоматериалов, расскажет о создании альбома «Let It Be» и последнем совместном выступлении группы на крыше дома на лондонской улице Сэвил-Роу.

Картина «The Beatles: Get Back» создавалась с помощью той же технологии, которая позволила команде Джексона восстановить и очистить архивные материалы Первой мировой войны в фильме «Они никогда не станут старше». В данном случае за основу была взята оригинальная версия ленты «Let It Be» режиссера Майкла Линдсея-Хогга — фильма-хроники, снятого параллельно с записью знаменитого альбома.

Заключительным эпизодом съемок стал импровизированный концерт, который группа устроила 30 января на крыше здания студии звукозаписи. Выступление продолжалось около 40 минут, пока в итоге не было прекращено полицией, вызванной жителями соседних домов. Этот мини-концерт, как в итоге выяснилось, стал последним выступлением группы. Хроника работы над альбомом так и не была выпущена.

«Работа над этим проектом была полна удивительных открытий, — говорит Джексон. — Я был удостоен чести наблюдать, как работает величайшая группа всех времен, играет вживую и создает шедевры. Я счастлив, что компания Disney стала нашим прокатчиком. Нет никого лучше, если ты хочешь, чтобы твой фильм посмотрело максимальное число людей».

Проект разрабатывался при полной поддержке Пола Маккартни, Ринго Старра, Йоко Оно со стороны покойного Джона Леннона и Оливии Харрисон со стороны Джорджа Харрисона.

Полностью отреставрированная версия оригинального документального фильма «Let It Be» будет доступна позднее.

Источник: Пресс-служба Disney

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