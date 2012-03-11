Том Хэнкс заразился коронавирусом в Австралии

Том Хэнкс сообщил в Instagram, что у него и его жены Риты Уилсон диагностировали заражение коронавирусом Covid-19. Это произошло в Австралии, куда супруги приехали для подготовки к производству безымянной биографической картины База Лурмана об Элвисе Пресли.

«Привет всем. Мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы чувствовали усталость, словно у нас простуда, и тело ломало. У Риты был озноб, который появлялся и исчезал. Небольшой жар. Мы решили поступить правильно, как сейчас и требуется, сдали анализ на коронавирус, и результат был положительный. Ну что ж. Что дальше? У органов здравоохранения есть протоколы, которых надо придерживаться. У нас, Хэнксов, возьмут анализы, за нами будут наблюдать и изолируют от людей, насколько необходимо по требованиям безопасности. Сейчас ничего не остается, кроме как жить изо дня в день, так ведь? Мы будет держать мир в курсе. Заботьтесь о себе. Хэнкс!»

Представители Warner уточнили, что коронавирус обнаружился у одного из членов съемочной группы. Он уже получил необходимую медицинскую помощь, а студия сейчас работает совместно с местными органами здравоохранения, чтобы выяснить, с кем еще контактировал человек.

Чет, сын Хэнкса и Уилсон, подтвердил, что у родителей действительно обнаружился коронавирус, но они чувствуют себя хорошо и не переживают из-за болезни. «Не думаю, что тут есть, о чем сильно переживать. Ценю вашу заботу и слова поддержки. Думаю, все будет хорошо», — говорит Чет.

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом были зафиксированы практически по всему миру. Общее число заболевших составляет 126 тыс человек. Смертельных исходов — 4638.

Картина Лурмана рассказывает о ранних годах в жизни и карьере легендарного короля рок-н-ролла. Хэнкс сыграет Полковника Тома Паркера, менеджера певца, а главную роль в проекте исполнит Остин Батлер.

Источник: Deadline

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