Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

Суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени.

Вайнштейн прибыл на оглашение приговора в инвалидном кресле. Адвокаты продюсера просили у суда смягчения срока заключения до пяти лет в связи с возрастом Вайнштейна и его ухудшающимся здоровьем. Обвинение наоборот требовало максимального наказания в 29 лет.

24 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным по двум обвинениям по делам сотрудницы реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн. Они присутствовали на заседании суда и сделали публичное заявление перед вынесением приговора.

«Те события оставили на мне неизлечимый психологический и эмоциональный шрам, — рассказала Хэйли. — Его действия не только лишили меня достоинства как человека и женщины, но и уничтожили мою уверенность в себе».

В зале суда также были и другие женщины, свидетельствовавшие о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

Несмотря на обвинения по двум пунктам, присяжные признали Вайнштейна невиновным по более серьезному обвинению в «хищническом сексуальном поведении», по которому Вайнштейну грозил пожизненный срок. Таким образом, суд не учел или отказался признавать обвинения в изнасиловании от актрисы Аннабеллы Шиорры. Она утверждала, что насилие над нею совершилось зимой 1993—1994 годов.

В октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.

После вынесения приговора в Нью-Йорке Вайнштейну придется предстать перед судом Лос-Анджелеса по похожим обвинениям в отношении двух женщин, одна из которых, Лори Мари Янг, проходила свидетельницей по данному делу в Нью-Йорке.

Источник: Variety

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