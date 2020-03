Находка дня: Сайт с проектами Netflix и Hulu, где нельзя выбрать, что смотреть

Стараниями бруклинской компании MSCHF в сети появился сайт AllTheStreams.fm, где бесплатно демонстрируются фильмы и сериалы стрим-сервисов Hulu, Disney+, Amazon Prime, Showtime и HBO Now. Хитрость в том, что зритель здесь не решает, что он смотрит, когда и на каком языке. Можно лишь выбрать, контент какой платформы вас интересует.

Сайт выглядит как смесь радио и телевизора с небольшим экраном и ползунком, на котором расположены предлагаемые для просмотра стрим-сервисы. Между ними можно переключаться с помощью ручки (или кликая по станциям), экран разворачивается. В остальном просматриваемое полностью зависит от авторов сайта. На данный момент All The Streams смотрит более 200 тысяч человек.

По словам создателей, All The Streams — ответ на стриминг-войны, разразившиеся с ростом популярности стрим-сервисов. Сейчас каждая медиакомпания пытается заполучить собственную платформу, чтобы показывать собственный уникальный контент. При этом цены на подписки не снижаются. Например, чтобы смотреть фильмы и сериалы платформ, представленных на All The Streams, придется выложить более 60 долларов. И в ближайшем будущем стрим-сервисов станет только больше.

«Во времена, когда „смотрите дальше“ все чаще напоминает мусор, выбранный алгоритмом, пиратское радио предлагает своеобразное человеческое решение на фоне неограниченного выбора, — говорится в манифесте компании. — Мы намерены играть все что угодно, когда нам захочется. Мы собираемся создать монстра Франкенштейна из контента. Стриминг-платформы вам бы никогда такое не посоветовали, потому что они из-за этого потеряли бы деньги на своих эксклюзивных проектах. Расслабьтесь и получайте удовольствие: как и все пираты, мы делаем это для вас».

В MSCHF также отмечают, что их мало волнует удобство пользовательского интерфейса и что All The Streams существует в первую очередь для того, что предоставить любому желающему бесплатный доступ к эксклюзивному контенту.

