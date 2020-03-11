Сериал «Чужак» посмотрело 9 миллионов зрителей. Это лучший результат со времен «Мира Дикого Запада»

Экранизация романа Стивена Кинга, сериал «Чужак» канала HBO оказался чрезвычайно популярным. Финальный эпизод проекта посмотрело 2,2 миллиона зрителей, что на 83% (1 миллион человек) выше показателя первой серии. Это самый большой скачок по просмотрам среди всех проектов HBO. В среднем девять эпизодов сериала посмотрело 9 миллионов зрителей — лучший результат сериала HBO с 2016 года, когда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада».

«Чужак» мало обсуждался в соцсетях и прессе, особенно по сравнению с другими хитами HBO вроде «Хранителей» и «Настоящего детектива», но смог привлечь зрителя благодаря хорошим отзывам посмотревших. «Хранителей» в среднем посмотрело 7 миллионов зрителей (финал собрал перед экранами 1,6 миллиона пользователей), а третий сезон «Настоящего детектива» — почти 8 миллионов.

По сюжету сериала в небольшом американском городке находят труп зверски убитого школьника. Все улики указывают на тренера Терри Мейтленда, добропорядочного с виду мужчину, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми странными подробностями: если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства подозреваемый находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.

Сериал «Чужак» прямо сейчас доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Variety

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