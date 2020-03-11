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Сериал «Чужак» посмотрело 9 миллионов зрителей. Это лучший результат со времен «Мира Дикого Запада»

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Экранизация романа Стивена Кинга, сериал «Чужак» канала HBO оказался чрезвычайно популярным. Финальный эпизод проекта посмотрело 2,2 миллиона зрителей, что на 83% (1 миллион человек) выше показателя первой серии. Это самый большой скачок по просмотрам среди всех проектов HBO. В среднем девять эпизодов сериала посмотрело 9 миллионов зрителей — лучший результат сериала HBO с 2016 года, когда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада».

«Чужак» мало обсуждался в соцсетях и прессе, особенно по сравнению с другими хитами HBO вроде «Хранителей» и «Настоящего детектива», но смог привлечь зрителя благодаря хорошим отзывам посмотревших. «Хранителей» в среднем посмотрело 7 миллионов зрителей (финал собрал перед экранами 1,6 миллиона пользователей), а третий сезон «Настоящего детектива» — почти 8 миллионов.

По сюжету сериала в небольшом американском городке находят труп зверски убитого школьника. Все улики указывают на тренера Терри Мейтленда, добропорядочного с виду мужчину, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми странными подробностями: если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства подозреваемый находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.

Сериал «Чужак» прямо сейчас доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Variety

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