Бокс-офис России: «Отель „Белград“» взлетел, «Вперед» недобрал

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1. «Отель „Белград“» (1-я неделя), 222 млн рублей, 807 тысяч зрителей, 24 878 сеансов

Спин-офф сериала «Отель „Элеон“» стартовал так, как и ожидалось: комедия компании Yellow, Black and White заработала в первый уик-энд чуть меньше «Кухни в Париже» (236 млн рублей) и заметно больше картины «Кухня. Последняя битва» (150 млн рублей). В прошлом году с похожих цифр начинала «Громкая связь» (215 млн рублей). С учетом дополнительного выходного дня в понедельник общий заработок «Отеля „Белград“» превысил 250 млн рублей. Если не произойдет ничего экстраординарного (например, закрытия кинотеатров из-за вспышки коронавируса), финальная касса проекта будет на уровне той же «Громкой связи» и «(Не)идеального мужчины», которые успешно преодолевали планку в 500 млн рублей.

2. «Вперед» (1-я неделя), 176 млн рублей, 177 тысяч зрителей, 27 569 сеансов

Анимационный проект Pixar невыразительно стартовал в США, чему удивились многие. В России мультфильмы Pixar, за редкими исключениями вроде «Головоломки», никогда не считались претендентами на кассу, которую в нашей стране получают главные хиты других крупных анимационных студий, в первую очередь DreamWorks и Illumination. «Вперед» стартовал на уровне «Тайны Коко», которая в 2017-м в первый уик-энд заработала 171 млн рублей. Меньше в России в первые выходные собирала «История игрушек 4» (138 млн рублей), немногим больше — «В поисках Дори» (197 млн рублей). Преодоление новинкой 500-миллионной планки будет считаться очень хорошим результатом.

3. «Джентльмены» (4-я неделя), 99 млн рублей (-42%), 300 тысяч зрителей, 6661 сеанс

Криминальная комедия Гая Ричи с учетом дополнительного выходного аккумулировала уже 1,1 млрд рублей. Еще до начала следующего уик-энда бокс-офис фильма превысит финальные сборы «Однажды в… Голливуде» (1,122 млрд рублей). «Джентльмены» — первый проект независимого дистрибьютора «Вольга», заработавший в прокате свыше 1 млрд рублей. Примечательно, что и на четвертой неделе проката фильм лидирует по средней посещаемости — 44 зрителя на сеанс. Для сравнения: у «Отеля „Белград“» этот показатель равен 33, у второго «Льда» — 41.

4. «Человек-невидимка» (1-я неделя), 97 млн рублей, 318 тысяч зрителей, 15 240 сеансов

Хоррор Universal стартовал лучше, чем прошлогодний проект Джордана Пила «Мы» (у того было 84 млн рублей в первый уик-энд). Примерно такие же сборы были в премьерные выходные у готического хоррора «Лекарство от здоровья» (96 млн рублей). С учетом неплохого сарафана можно быть уверенными, что дорога к финальным 200 миллионам для «Человека-невидимки» открыта. Это, впрочем, все равно заметно меньше, чем у флагманских хорроров конкурирующих студий-мейджоров — «Кладбища домашних животных» (373 млн рублей) и «Проклятия Аннабель 3» (351 млн рублей), последней на данный момент картины из вселенной «Заклятья». Сказалась конкуренция со стороны «Острова фантазий», который целится примерно в ту же аудиторию (молодые женщины). Но рекламные материалы «Острова фантазий» интриговали зрителя сильнее. Интересно, что оба проекта спродюсированы одним человеком — Джейсоном Блумом.

5. «Лед 2» (4-я неделя), 66 млн рублей (-52%), 263 тысячи зрителей, 6781 сеанс

Сборы музыкальной мелодрамы Жоры Крыжовникова приближаются к итоговому заработку первого «Льда» (1,452 млрд рублей). С учетом праздничного понедельника в копилке сиквела уже 1,430 млрд рублей, то есть второй фильм явно соберет больше первого. Похоже, «Лед 3» неизбежен.

6. «Остров фантазий» (1-я неделя), 56 млн рублей, 197 тысяч зрителей, 10 317 сеансов

Как уже говорилось выше, «Остров фантазий» привлек зрителей своим по-настоящему удачным трейлером. В США фильм вышел несколькими неделями ранее, успел разочаровать зрителей и критиков, однако его сборы были признаны удовлетворительными, особенно на фоне крайне скромного бюджета, не превышающего 7 млн долларов. В России сборы картины превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших ей 35—40 млн рублей на старте. Лента выступила на уровне таких аналогов, как «Правда или действие» (58 млн рублей) и «Счастливого нового дня смерти» (63 млн рублей).

7. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (3-я неделя), 31 млн рублей (-71%), 136 тысяч зрителей, 5895 сеансов

За три недели проката приключенческое фэнтези Universal освоило больше 500 млн рублей, вместе со сборами понедельника его общая касса приближается к 530 миллионам. Это больше финальных сборов «Кролика Питера» (507 млн рублей), однако вряд ли российский прокатчик ориентировался на цифры именно этого проекта. Амбиции здесь были явно в полтора-два раза выше.

8. «Один вдох» (1-я неделя), 26 млн рублей, 92 тысячи зрителей, 9037 сеансов

Спортивная драма Елены Хазановой не сумела привлечь массового зрителя — не хватило, видимо, размаха. Посмотревшие оценивают фильм преимущественно позитивно. Но добавляют, что это все-таки в большей степени неспешный авторский фильм, а не духоподъемный блокбастер. Новинка собрала больше, чем «Со дна вершины» (14 млн рублей), но меньше, чем «Молот» (52 млн рублей). По средней посещаемости (10 человек на одном сеансе) этот фильм худший в недельной десятке.

9. «Соник в кино» (3-я неделя), 24 млн рублей (-71%), 117 тысяч зрителей, 4880 сеансов

Общая касса «Соника» превысила 600 млн рублей, а если считать вместе с дополнительным выходным днем, то она приближается к 620 млн рублей. В последний раз фильм Paramount зарабатывал в России больше в 2015 году — это был «Терминатор: Генезис» (1,146 млрд рублей).

10. «Зов предков»» (3-я неделя), 13 млн рублей (-70%), 59 тысяч зрителей, 2268 сеансов

«Зов предков» покидает топ-10, остановившись в шаге от покорения 200-миллионной отметки. Сейчас на счету фильма 194 млн рублей.

Главный релиз ближайшего уик-энда — кинокомикс «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Компанию ему в прокате составят независимый хоррор «Кукла 2: Брамс» и мрачная сказка Маттео Гарроне «Пиноккио».