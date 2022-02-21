Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в «Черной Вдове». Ее переубедила режиссер Кейт Шортланд

В свежем интервью Entertainment Weekly Скарлетт Йоханссон призналась, что не сразу согласилась на сольный фильм о Черной Вдове. По словам актрисы, она опасалась, что картина будет страдать от самоповторов. В конечном счете ее переубедила режиссер Кейт Шортланд.

«Раз уж мы собрались делать этот фильм, он должен был быть полезным с точки зрения творчества, — объясняет Йоханссон. — Я уже очень долго работаю и должна чувствовать, что мне бросают вызов. Мне не хочется делать то, чем я уже занималась раньше».

Решение Йоханссон изменилось после встречи с Шортланд. Она предложила показать другую сторону героини, которую зрители не видели в прошлых фильмах Marvel. По ее мнению, в большинстве эпизодов с участием Наташи Романофф ее почти не развивали как персонажа и чаще объективировали в угоду публике. «Зачастую мы не видим, кем она является, будучи наедине с собой, кто она без фасада экшен-героини», — рассказывает Шортланд.

Ее слова отчасти подтвердил Кевин Файги, заявивший, что не видит смысла снимать приквел «Мстителей» только ради фан-сервиса. Продюсер считает, что для такого фильма нужен существенный повод: «Как вы знаете, приквел, который просто заполняет пробелы, не может быть увлекательным. Как она получила свои браслеты? Как научилась делать сальто? Такие вопросы не имеют значения».

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой, и возвращается домой.

Вернувшись к истокам, Наташа находит поддержку в своей старой семье — сестре по «Красной комнате» Елене Беловой (Флоренс Пью) и наставнице Мелине Востокофф (Рэйчел Вайс). К ним также присоединяется Красный Страж (Дэвид Харбор) — советский супергерой, попытка скопировать Капитана Америка. Вместе им предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

Источник: EW