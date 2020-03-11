Харви Вайнштейн хотел убить Дженнифер Энистон. Бен Аффлек попал в особый список продюсера

В преддверии объявления приговора Харви Вайнштейну в распоряжение прессы попало более 1000 страниц документов, связанных с делом о сексуальных преступлениях бывшего продюсера. В частности, там обнаружилось письмо Вайнштейна от 31 октября 2017 года об актрисе Дженифер Энистон, в котором говорилось: «Джен Энистон должна быть убита».

Вайнштейн написал письмо, после того как журналист издания National Enquirer попытался взять его комментарий: автор готовил материал о домогательствах продюсера к Энистон. Это случилось вскоре после того, как были опубликованы материалы New York Times и New Yorker, в которых несколько женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.

Представители Энистон впоследствии заявили, что актриса никогда не подвергалась домогательствам со стороны Вайнштейна, а материал журналиста National Enquirer — вымысел.

Документы, рассекреченные в ходе судебного процесса, также демонстрируют попытки Вайнштейна заручиться поддержкой, пока его карьера рушилась после обвинений в домогательствах. Продюсер связался с множеством могущественных голливудских агентов, менеджерами компании NBCUniversal, политиками и миллиардерами, включая Майкла Блумберга и владельца Amazon Джеффа Безоса.

В бумагах также обнаружился специальный «предупреждающий» список из 70 имен тех, с кем могли связаться журналисты в связи с обвинениями. Среди прочего там упоминаются Аннабелла Шиорра, Роуз МакГоун, Зельда Перкинс, Лизетт Энтонии и Роуэна Чи, обвинившие Вайнштейна в домогательствах, бывшие сотрудники кинокомпании Weinstein Company, а также продюсеры Меган Эллисон, Джейсон Блум, Донна Джильотти и Дженнифер Тодд. Кроме этого, в списке присутствует имя Бен Аффлек, который работал с Вайнштейном на нескольких картинах.

В суде частный детектив рассказал, что Вайнштейн обращался к нему с предложением заняться сбором информации о людях из списка, в частности о Шиорре. Детектив отказался, но не знает, было ли в итоге проведено расследование.

24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке единогласно признал Вайнштейна виновным по двум обвинениям из пяти: изнасилование третьей степени и сексуальные домогательства первой степени. В ближайшее время бывшему продюсеру будет объявлен приговор. Ему грозит от 5 до 29 лет в тюрьме.

Источник: Variety 1 / Variety 2

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