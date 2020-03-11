Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» в Праге отменили из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса пневмонии Covid-19 в Праге прекратились съемки мини-сериала Disney+ «Сокол и Зимний Солдат». Несколько месяцев работа над проектом проходила в Атланте, штат Джорджия, после чего 6 марта производство переместилось в Чехию. Однако эпидемия коронавируса в Европе заставила Marvel пересмотреть планы и отменить съемки.
Актерский состав и съемочную группу отозвали обратно в Атланту. На данный момент неизвестно, вернется ли производство в Прагу.
Ранее съемки «Сокола и Зимнего Солдата» отменили в Пуэрто-Рико, где в январе произошло крупное землетрясение.
Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо — преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».
В результате быстрого распространения по миру коронавирус Covid-19 оказал значительное влияние на индустрию развлечений.
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Премьера сериала «Сокол и Зимний Солдат» состоится на стриминг-платформе Disney+ в августе 2020-го, но точная дата релиза пока не сообщается.
Источник: Deadline
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