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Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего актера в 1980-х

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В своей новой документальной картине «(Моя) правда: Изнасилование двух Кори» актер Кори Фельдман назвал имена людей, которые совращали молодых актеров, когда он и его друг Кори Хэйм были юными звездами кино. В частности, он рассказал, что 19-летний Чарли Шин изнасиловал 13-летнего Хэйма на съемках фильма «Лукас» в 1986 году.

«Он об этом не просто упоминал вскользь. Не просто: „О, к слову, это произошло“. Он описывал все в деталях, — говорит Фельдман о Хэйме, который скончался в 2010 году. — Он сказал мне: „Чарли нагнул меня между трейлеров, намазал зад маслом Crisco и изнасиловал посреди белого дня. Любой проходящий мимо мог это увидеть“».

Другие участники документалки также подтвердили, что Хэйм неоднократно рассказывал, как стал жертвой сексуального насилия со стороны Шина.

«Он рассказал, что его изнасиловали мальчиком на съемках „Лукаса“, — заявила бывшая жена Фельдмана, Сьюзи Спрэг. — Он говорил, что это был коллега по съемкам, рассказал, что это сделал Чарли Шин».

Кроме Шина, в фильме упоминаются актер Джон Гриссом, владелец ночного клуба Альфи Хоффман, бывший менеджер звезд Марти Уайсс и бывший актер Доминик Брашиа, умерший в 2018-м. Все они, по словам Фельдмана, занимались совращением юных актеров.

Фельдман впервые объявил о распространенной в Голливуде педофилии в интервью каналу ABC в 2011 году. В вышедших через два года мемуарах актер рассказал, что подвергался сексуальному насилию, но не назвал имен.

Вскоре после выхода книги Брашиа заявил, что Хэйм рассказывал ему, как они «курили травку и занимались сексом». По словам актера, через несколько лет после окончания съемок Хэйм и Шин снова встретились, и у них даже был секс.

Шин в прошлом уже отрицал обвинения в изнасиловании малолетних и даже подал в суд на издание National Enquirer, опубликовавшее интервью Брашиа. Дело приняло неожиданный поворот, когда мать Хэйма, Джуди Хэйм, встала на сторону Шина и объявила, что это Брашиа насиловал ее сына. Иск Шина дошел до суда, но в 2018 году актер отказался от претензий, после того как стороны смогли достигнуть договоренности.

Представители Шина никак не прокомментировали заявление Фельдмана в фильме.

Источник: EW

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