Эмили Блант надеется, что сиквел «Грани будущего» состоится

В марте 2019 года было объявлено, что студия Warner дала зеленый свет «Грани будущего 2» — продолжению фантастической картины 2014 года. С того момента Мэттью Робинсон и режиссер первой части Даг Лайман успели закончить сценарий, но сиквел так и не был запущен в производство. Звезда проекта Эмили Блант, однако, не теряет надежды и шутит, что создателям придется использовать технологию цифрового омоложения, так как ей и Тому Крузу к моменту начала съемок будет уже за 70.

«Кажется, есть идея — отличная, по его словам, — говорит Блант. — Даг сказал, что парень нашел подход к истории. Теперь, чтобы все сделать, должны сойтись звезды. Не знаю. Надеюсь, что сойдутся».

«Прежде чем мы сделаем следующий фильм, нам с Томом стукнет по 70 лет, — шутит актриса. — Будет немного странно выглядеть. В сюжете придется сделать заметный скачок вперед. Надо будет делать как в „Ирландце“. Версия „Грани будущего“ с добавлением „Ирландца“. Кто знает! Надеюсь, удастся поговорить с Дагом на премьере „Тихого места 2“».

Действие «Грани будущего» разворачивается в недалеком будущем, когда на Землю вторглась инопланетная раса захватчиков. Они прошли разрушительной волной по планете, выигрывая каждое сражение, словно предсказывая, что сделает противник. Героя Круза, плохо подготовленного офицера по связям с общественностью, ссылают на фронт, где он скоропостижно погибает. По стечению обстоятельств он застревает во временной петле, которая в итоге поможет человечеству одержать победу.

Блант сыграла Риту Вратаски, бесстрашную воительницу, которая каждый день проводит на поле боя, десятками истребляя врагов. Роль потребовала от актрисы немалой физической подготовки, но она с радостью готова вернуться к персонажу.

«Я была в полном восторге, — заметила Блант по поводу съемок в картине. — Мое тело сломали пополам, но я готова вернуться, чтобы снова поработать с моими обожаемыми ребятами. Так что посмотрим».

Прежде чем заняться «Гранью будущего 2», Лайман планирует закончить фильм «Поступь хаоса», над которым работает последние несколько лет. Изначально картина ожидалась в кинотеатрах в марте 2019 года, но теперь должна увидеть свет в январе 2021 года. Кроме этого, режиссер намеревался снять драму «Аттика» и присматривался к ремейку комедии 1981 года «Гонки „Пушечное ядро“».

Источник: IndieWire

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