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Находка дня: Какие книги читают герои фильмов и сериалов

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В 2017 году в Instagram появился аккаунт под названием books.in.films. Его автор решила объединить мир кино со своим хобби — литературой. Концепция проста: каждый пост — это кадр из фильма или сериала, на котором герой читает определенную книгу. Владельца аккаунта зовут Галина. По ее словам, идея создать books.in.films родилась после просмотров фильмов Франсуа Трюффо, Ингмара Бергмана, Вуди Аллена и Эрика Ромера, в которых фигурировала литература.

Со временем аккаунт стал популярным среди единомышленников Галины. Сейчас на books.in.films подписано около 15 тысяч пользователей. Многие из них присылают ей идеи для постов, которые они хотели бы увидеть в профиле. Например, кадр из «Сияния» с Шелли Дювалл, читающей «Над пропастью во ржи», появился по просьбам подписчиков.

Сама Галина считает books.in.films в первую очередь ностальгической одой классике. Поэтому ее любимый пост — кадр из «Партнера» Бернардо Бертолуччи, на котором Пьер Клементе возводит целую стену из книг.

Тем не менее в профиле можно встретить и современное кино, например «Исчезнувшую» и даже «Джона Уика».

Помимо фильмов, на books.in.films также много кадров из сериалов. Среди них, например, «Дрянь», «Секретные материалы», «Книжный магазин Блэка», «Безумцы», «Оставленные» и другие.

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