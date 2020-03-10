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Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с эпидемией из его романа «Противостояние»

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Писатель Стивен Кинг обратился в Twitter к своим читателям с просьбой перестать сравнивать вспышку коронавируса Covid-19 с эпидемией из романа «Противостояние». «Нет, коронавирус совсем не то, что было в „Противостоянии“, — написал Кинг. — Все совсем не так плохо. Шанс пережить коронавирус заметно выше. Не паникуйте и придерживайтесь всех разумных мер предосторожности».

Распространение коронавируса не случайно сравнивают с «Противостоянием» Кинга. По сюжету романа на некой секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей — вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному человеку, который стремится к мировому господству.

Сейчас в производстве находится адаптация «Противостояния», над которой работают Джош Бун и Бенжамин Кэвелл.

  • Новый вид пневмонии впервые дал о себе знать 31 декабря 2019 года в Китае. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. На сегодняшний день случаи были зафиксированы практически по всему миру, а число заразившихся составляет 113 358 человек. Смертельных исходов — 4009.
  • Коронавирус оказал значительно влияние на индустрию развлечений. Из-за него полностью отменили популярный американский кинофестиваль SXSW (согласно экспертам, киносмотр вряд ли сможет оправиться к следующему году), а Quibi отказался от вечеринки по поводу запуска мобильной стриминг-платформы.
  • Были отложены, отменены или передвинуты на новые даты несколько фестивалей, включая киносмотр документального кино в Салониках, Международный кинофестиваль Красного моря и фестиваль в Бентонвилле.
  • Disney отменила лондонскую встречу с прессой, приуроченную к запуску в Европе стрим-сервиса Disney+.
  • Не состоится также лондонская книжная ярмарка — одно из крупнейших литературных событий года.
  • Италия, где было зафиксировано рекордное количество заражений за пределами Китая, полностью закрыла граница на карантин.
  • Подробнее о том, как вспышка коронавируса сказалась на мировой киноиндустрии, КиноПоиск рассказывал здесь.


На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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