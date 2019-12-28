Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

Исполнительница роли Кары Дюн Джина Карано объявила в Instagram о завершении своей работы над вторым сезоном сериала «Мандалорец». Актриса опубликовала черно-белое фото в образе своей героини, бывшего ударного солдата Альянса за восстановление Республики, и подписала: «Закончила съемки во втором сезоне. В полном восторге от этой работы и всех людей, к ней причастных».
- Карано закончила съемки в сериале, но производство, стартовавшее 14 ноября 2019 года, продолжается. Релиз второго сезона запланирован на осень 2020 года, однако точная дата пока не сообщается.
- Сюжет продолжения не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.
- Бывший президент компании Disney Боб Айгер намекнул, что в будущем свет могут увидеть сольные проекты о второстепенных персонажах «Мандалорца». Никакой конкретики пока нет.
- «Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».
События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.
Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.
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