Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

Исполнительница роли Кары Дюн Джина Карано объявила в Instagram о завершении своей работы над вторым сезоном сериала «Мандалорец». Актриса опубликовала черно-белое фото в образе своей героини, бывшего ударного солдата Альянса за восстановление Республики, и подписала: «Закончила съемки во втором сезоне. В полном восторге от этой работы и всех людей, к ней причастных».

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.