Entertainment Weekly опубликовал промофото с новой героиней сериала «Пацаны» — Штормфронт (Ая Кэш), которая сыграет важную роль в сюжете второго сезона. Наделенная огромной силой, способная выступить наравне с Хоумлендером, она намерена разрушить устоявший статус-кво, а ее появление привнесет хаос в существование супергеройской команды.

По комиксам Штормфронт — пародия на Тора и Шазама, наделенный огромной силой расист и выходец из гитлерюгенда. Версия Кэш будет отличаться от оригинала, но пока не известно, насколько сильно. Актриса лишь раскрыла, что Штормфронт преследует собственные загадочные цели.

«Мне кажется, Штормфронт как атомная бомба, которая взорвалась посреди Семерки, — говорит Кэш. — Возможно, атомная бомба не самое подходящее слово. Мы в Чернобыле. Так лучше. Напоминает Чернобыль».

«Думаю, она пришла, чтобы разрушить Vought (компанию, создающую и контролирующую супергероев — Прим. ред.), — продолжает актриса. — Она пришла, чтобы вернуть Vought к изначальной идее по созданию супергероев».

По словам Кэш, Штормфронт — редкий человек, способная противостоять Хоумлендеру, который привык, что его все боятся. Она готова бросить ему вызов, что в итоге сильно повлияет на самого сильного супергероя вселенной «Пацанов». При этом зрители не сразу поймут, кто такая Штормфронт на самом деле, утверждает актриса.

Сюжет продолжения «Пацанов» не раскрывается. В финале первого сезона Билли Бутчер выяснил, что его жена Бекка, за смерть которой он пытался отомстить супергероям, на самом деле жива и втайне воспитывает сына Хоумлендера. Это наверняка скажется на сюжете второго сезона и навсегда изменит мир Бутчера. Повлияет ли это на миссию бывшего оперативника ЦРУ — вопрос открытый.

«Он совершенно безбашенный, — говорит о втором сезоне Джек Куэйд . — Скажу так, размах стал гораздо больше. Думаю, в плане безумных моментов, которые заставляют вас сказать „Какого черта?“, мы превзошли первый сезон. В этом сезоне я сделал многое из того, чего раньше в своей карьере никогда не делал и чего уже, наверное, никогда не повторю».

В третьем сезоне сериала шоураннер Эрик Крипке хочет показать супергеройскую оргию, которая в комиксах вышла в мини-серии «Геройгазм» (« Herogasm» ). По словам сценариста, у них есть отличная идея, как перенести историю на экран и при этом не сделать «час хардкорного порно».

Премьера второго сезона ожидается в 2020 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

О других необычных супергеройских проектах КиноПоиск рассказывал в материале «Лига независимости: 10 супергеройских сериалов за пределами Marvel и DС»

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Источник: EW