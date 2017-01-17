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Лучший игровой ремейк мультфильма Disney: Первая реакция на «Мулан»

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В Голливуде состоялась премьера фильма «Мулан», игрового ремейка анимационной классики Disney, и первые зрители пришли в восторг. Очередная попытка студии заработать на своем прошлом и ностальгии обернулась захватывающей картиной, которая с почтением относится к оригиналу, одновременно добавляя в историю много новых элементов. И с отличными экшен-сценами, которые хвалят практически все посетители премьеры.

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Вот что пишут в первых отзывах.

«„Мулан“ — увлекательное, яркое, эмоциональное кино, отличающееся от анимационной версии. Определенно, это самостоятельный проект, что мне очень понравилось. Более взрослый фильм Disney с потрясающими сценами и боевой хореографией. Как по мне, режиссер Ники Каро и звезда Лю Ифэй отлично справились с задачей».

«„Мулан“ — лучший игровой ремейк студии Disney со времен „Золушки“, я даже по песням не скучала. Находит новые моменты в знакомой истории, одновременно демонстрируя потрясающий экшен, душу и юмор».

«Плюс фильм на удивление эротичен для проекта Disney. Например, отчетливое „БОЖЕ МОЙ“, которое прозвучало в зале, когда Йосон Ан снял рубашку».

«„Мулан“ — фильм совершенно потрясающий. Другой, с крутыми экшен-сценами, но при этом сохраняющий душу оригинала. Не имеет даже значения, что этот фильм не музыкальный. Если вы фанат мультфильма, здесь есть тонкие отсылки к множеству песен. Не терпится посмотреть второй раз».

«В „Мулан“ отличный фильм пытается вырваться наружу, но его, как ни удивительно, подавляют попытки адаптировать анимационный оригинал. Есть хорошие моменты, но из-за посредственного злодея и непостоянного качества экшена в итоге получается заурядный фильм».

«Ремейк диснеевской „Мулан“ многое оставил позади, но достаточно всего предлагает взамен. Несколько отсылок к фильму 1998 года раскидано по истории, полной невероятного экшена, юмора и душевности. А романтические отношения очень страстные. До той степени, когда приговариваешь „целуйтесь“ в тишине кинотеатра».

«Ух ты! „Мулан“ оказалась лучше, чем я ожидала! Они смогли привнести новые элементы в историю, одновременно сохранив ностальгию по классике, которую мы все знаем и любим. Ух ты! Просто невероятно!»

«Сам удивился, насколько мне понравился игровой фильм „Мулан“. Грандиозный, с захватывающим экшеном, он нацелился на неожиданный уровень изысканности и красоты. (Никогда не был фанатом мультфильма, кажется, смотрел его лишь раз. Так что никакой привязанности к оригиналу.)»

«Я уже дважды посмотрел „Мулан“ и могу сказать, фильм отли-и-и-и-ичный. Запросто лучший игровой ремейк Disney. Кажется, первый боевой эпик студии? Красивый, захватывающий, насыщенный, вдохновляющий. Актерский состав превосходный, а режиссура Ники Каро — потрясающая».

«В „Мулан“ исключительный актерский состав. Есть множество небольших отсылок к мультфильму, которые порадуют фанатов. Очень красивый фильм с эпичными видами. Было больше фантастических элементов, чем я ожидала. В общем и в целом отличный пересказ мультфильма».

«Вау. Просто, вау. „Мулан“ не только визуально потрясающий фильм, но и совершенно волшебный. Я смеялась, плакала и в восторге от каждой секунды. Не терпится показать его дочкам».

«Создатели „Мулан“ поступили смело, адаптируя в первую очередь поэму, а не мультфильм. Все, что с самой Мулан, великолепно. Вот все остальное не вписывается. Здесь словно два фильма в одном, и им стоило выбрать конкретное направление, а не пытаться усидеть на двух стульях».

«„Мулан“ — фильм хороший и выверенный, который точно стоит посмотреть. К несчастью, он слишком уважительный. Он не расслабляется до самой развязки. Джейсон Скотт Ли отличный, но остальные ведут себя так, словно боятся кого-то обидеть. Не хватает безумной энергии „Великой стены“ или „Малефисента: Владычица тьмы“».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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