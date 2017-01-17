Лучший игровой ремейк мультфильма Disney: Первая реакция на «Мулан»

В Голливуде состоялась премьера фильма «Мулан», игрового ремейка анимационной классики Disney, и первые зрители пришли в восторг. Очередная попытка студии заработать на своем прошлом и ностальгии обернулась захватывающей картиной, которая с почтением относится к оригиналу, одновременно добавляя в историю много новых элементов. И с отличными экшен-сценами, которые хвалят практически все посетители премьеры.
Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.
Вот что пишут в первых отзывах.
Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.