Лучший игровой ремейк мультфильма Disney: Первая реакция на «Мулан»

В Голливуде состоялась премьера фильма «Мулан», игрового ремейка анимационной классики Disney, и первые зрители пришли в восторг. Очередная попытка студии заработать на своем прошлом и ностальгии обернулась захватывающей картиной, которая с почтением относится к оригиналу, одновременно добавляя в историю много новых элементов. И с отличными экшен-сценами, которые хвалят практически все посетители премьеры.

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Вот что пишут в первых отзывах.

#Mulan is exciting, vibrant, emotional, and different from the animated version. It's definitely its own thing, which I dug - a more mature Disney film, featuring stunning production design & fight choreography. Director Niki Caro & star Liu Yifei are the big stand-outs, imo pic.twitter.com/p6IEQUDNBu — Erik Davis (@ErikDavis) March 10, 2020 «„Мулан“ — увлекательное, яркое, эмоциональное кино, отличающееся от анимационной версии. Определенно, это самостоятельный проект, что мне очень понравилось. Более взрослый фильм Disney с потрясающими сценами и боевой хореографией. Как по мне, режиссер Ники Каро и звезда Лю Ифэй отлично справились с задачей».

#Mulan is the best of the Disney live-action remakes since Cinderella — I didn’t even miss the songs. Finds new notes in a story we already know while delivering gorgeous action, heart, and humor. Liu Yifei is 🌟💥🔥 & mdash; Angie J. Han (@ajhan) March 10, 2020 «„Мулан“ — лучший игровой ремейк студии Disney со времен „Золушки“, я даже по песням не скучала. Находит новые моменты в знакомой истории, одновременно демонстрируя потрясающий экшен, душу и юмор».

Also! Surprisingly sexy for a Disney movie. Case in point: the very loud «OH MY GOD» that was uttered in the theater when Yoson An took his shirt off. #Mulan & mdash; Angie J. Han (@ajhan) March 10, 2020 «Плюс фильм на удивление эротичен для проекта Disney. Например, отчетливое „БОЖЕ МОЙ“, которое прозвучало в зале, когда Йосон Ан снял рубашку».

#Mulan is absolutely fantastic. Different enough with great action scenes, but with the heart of the original film. It doesn& #39; t even matter that it& #39; s not a musical. If you& #39; re a fan of the animated, there are subtle nods to many of the songs. Can’t wait to see this again. & mdash; Kirsten (@KirstenAcuna) March 10, 2020 «„Мулан“ — фильм совершенно потрясающий. Другой, с крутыми экшен-сценами, но при этом сохраняющий душу оригинала. Не имеет даже значения, что этот фильм не музыкальный. Если вы фанат мультфильма, здесь есть тонкие отсылки к множеству песен. Не терпится посмотреть второй раз».

There’s a great film yearning to break out in #Mulan, but it’s surprisingly bogged down by adapting the animation. It has its moments, but the poor villains and inconsistent action quality results in a mediocre movie. pic.twitter.com/2iZ3wZYOts & mdash; Mansoor Mithaiwala (@MansoorAYM) March 10, 2020 «В „Мулан“ отличный фильм пытается вырваться наружу, но его, как ни удивительно, подавляют попытки адаптировать анимационный оригинал. Есть хорошие моменты, но из-за посредственного злодея и непостоянного качества экшена в итоге получается заурядный фильм».

Disney’s Mulan remake leaves a lot behind, but offers much more in its absence. Plenty of 1998 throwbacks pepper a story full of incredible action, humor, and heart.



Oh, and the romantic chemistry gets STEAMY. Like chanting «kiss» in a silent theater steamy.#Mulan2020 #mulan pic.twitter.com/soILc7OdTm & mdash; Alison Foreman (@alfaforeman) March 10, 2020 «Ремейк диснеевской „Мулан“ многое оставил позади, но достаточно всего предлагает взамен. Несколько отсылок к фильму 1998 года раскидано по истории, полной невероятного экшена, юмора и душевности. А романтические отношения очень страстные. До той степени, когда приговариваешь „целуйтесь“ в тишине кинотеатра».

Wow! @DisneysMulan was everything I hoped it would be and more! They were able to bring new elements to life while maintaining the classic nostalgia we all know & amp; love. Wow. Just incredible! 😭 Thanks @DolbyCinema for inviting me. #Mulan pic.twitter.com/BwPVV1m1LP & mdash; Katie Wilson (@thekatiewilson) March 10, 2020 «Ух ты! „Мулан“ оказалась лучше, чем я ожидала! Они смогли привнести новые элементы в историю, одновременно сохранив ностальгию по классике, которую мы все знаем и любим. Ух ты! Просто невероятно!»

I’m very surprised at how much I liked the live action #Mulan movie. It’s so majestic, the action is thrilling, it aims for a level of sophistication and beauty you don’t expect.



(I was never a huge fan of the animated film, I think I’ve only seen it once. So no attachments) & mdash; Peter Sciretta (@PeterSciretta) March 10, 2020 «Сам удивился, насколько мне понравился игровой фильм „Мулан“. Грандиозный, с захватывающим экшеном, он нацелился на неожиданный уровень изысканности и красоты. (Никогда не был фанатом мультфильма, кажется, смотрел его лишь раз. Так что никакой привязанности к оригиналу.)»

I’ve seen MULAN twice now and I must say it is grrrreat. Easily Disney’s best live action reboot. I think it’s also Disney’s first battle epic? It is beautiful & amp; absorbing & amp; rich & amp; empowering. The cast is excellent and Niki Caro’s direction is just breathtaking. & mdash; Kevin Polowy (@djkevlar) March 10, 2020 «Я уже дважды посмотрел „Мулан“ и могу сказать, фильм отли-и-и-и-ичный. Запросто лучший игровой ремейк Disney. Кажется, первый боевой эпик студии? Красивый, захватывающий, насыщенный, вдохновляющий. Актерский состав превосходный, а режиссура Ники Каро — потрясающая».

The cast of Mulan is fantastic in the film. There are lots of little moments that nods to the animated that’ll make the fans happy. Very beautiful & amp; epic cinematography. It had more fantastical elements than I expected. Overall, a great re-telling of the animated and very fun 🙌🏼 & mdash; Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) March 10, 2020 «В „Мулан“ исключительный актерский состав. Есть множество небольших отсылок к мультфильму, которые порадуют фанатов. Очень красивый фильм с эпичными видами. Было больше фантастических элементов, чем я ожидала. В общем и в целом отличный пересказ мультфильма».

Wow. Just wow. Disney& #39; s Mulan is not only visually stunning, it is absolutely magical. I laughed, I cried, and I loved every second of it. I cannot wait to take my girls to see it. Talk about girl power. WOW. #Mulan & mdash; Mama& #39; s Geeky — Tessa Smith (@MamasGeeky) March 10, 2020 «Вау. Просто, вау. „Мулан“ не только визуально потрясающий фильм, но и совершенно волшебный. Я смеялась, плакала и в восторге от каждой секунды. Не терпится показать его дочкам».

Mulan makes bold choices in adapting the ballad over the animation and everything with #Mulan herself is terrific. It’s the rest of it that doesn’t fit. It’s 2 movies in 1 and it needed to decide which direction to take; not take both. & mdash; Mansoor Mithaiwala (@MansoorAYM) March 10, 2020 «Создатели „Мулан“ поступили смело, адаптируя в первую очередь поэму, а не мультфильм. Все, что с самой Мулан, великолепно. Вот все остальное не вписывается. Здесь словно два фильма в одном, и им стоило выбрать конкретное направление, а не пытаться усидеть на двух стульях».

#Mulan is good, polished and absolutely worth seeing. Alas, it& #39; s also respectful to a fault. It doesn& #39; t truly cut loose until the climax. Jason Scott Lee is great, but everyone else seems afraid to offend. Lacks the gonzo energy of THE GREAT WALL or MALEFICENT MISTRESS OF EVIL. pic.twitter.com/FOEBhwJphO & mdash; Scott Mendelson (@ScottMendelson) March 10, 2020 «„Мулан“ — фильм хороший и выверенный, который точно стоит посмотреть. К несчастью, он слишком уважительный. Он не расслабляется до самой развязки. Джейсон Скотт Ли отличный, но остальные ведут себя так, словно боятся кого-то обидеть. Не хватает безумной энергии „Великой стены“ или „Малефисента: Владычица тьмы“ ».