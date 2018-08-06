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Ушел из жизни Макс фон Сюдов, звезда «Изгоняющего дьявола» и «Седьмой печати»

В Провансе, Франция, на 91-м году жизни скончался Макс фон Сюдов, актер кино и телевидения. О его смерти французскому изданию Paris Match сообщила жена актера, документалистка и французский продюсер Катрин Бреле.

«С огромной печалью мы объявляем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — заявила Бреле и попросила прессу с уважением отнестись к семье актера, переживающей утрату.

Макс фон Сюдов, родился 10 апреля 1929 года в городе Лунд, в Швеции. В 1951 году окончил актерскую студию при театре «Драматен» в Стокгольме и некоторое снимался в кино на вторых ролях. В 1955-м Сюдов переехал в город Мальмё, где познакомился с шведским режиссером Ингмаром Бергманом. Их первым совместным проектом стала картина «Седьмая печать» — одна из самых известных работ Бергмана. В последующие годы фон Сюдов и Бергман неоднократно работали вместе.

В 1965 году фон Сюдов принял предложение сняться в американской картине — «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», в которой сыграл Иисуса Христа. Вскоре он с семьей переехал в Лос-Анджелес, продолжая сотрудничество с европейскими режиссерами. Снялся в нескольких голливудских проектах, включая «Изгоняющего дьявола», «Три дня Кондора», «Флэша Гордона» и «Конана-варвара».

В середине 1970-х фон Сюдов перебрался в Рим, где подружился с кинематографистом Марчелло Мастроянни, после чего появился в ряде итальянских картин. В 1979-м развелся с первой женой, актрисой Кристиной Олин. 30 апреля 1997 года в Провансе женился на Бреле, а в 2002-м принял французское гражданство.

В общей сложности на счету фон Сюдова более 150 ролей в фильмах и сериалах. Он появлялся в таких проектах как «Игра престолов», «Остров проклятых», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Особое мнение», «Судья Дредд» и «Приключения молодого Индианы Джонса».

Источник: Paris Match

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