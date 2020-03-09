Американский бокс-офис: Эльфы из «Вперед» обогнали «Соника»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 6 по 8 марта 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Вперёд» (1-я неделя), 40 млн долларов, 4310 кинотеатров

Новая полнометражная анимация Pixar легко заняла первое место за выходные — никто и не сомневался, что будет иначе, хотя в абсолютных цифрах показатели «Вперёд» не слишком впечатляющие. Фильм об эльфах-тинейджерах, которые ищут древнюю магию в современном мире, собрал 40 млн долларов. Это один из самых низких результатов в истории студии — впрочем, надо помнить, что Pixar попросту установил высокую планку.

Некоторые специалисты кивают на панику из-за нового коронавируса (в США на 8 марта было зафиксировано более четырёхсот случаев заражения), но это объяснение выглядит не очень достоверно. Несмотря на нервную обстановку, никто в Америке не закрывает кинотеатры (роспись «Вперёд» — 4310 копий) и не слишком отсиживается по домам. Другие фильмы в этот уик-энд выступили примерно так, как от них ожидалось; общий объём сборов за выходные — около 100 млн долларов, и неделей раньше, когда паника ещё не приобрела нынешних объёмов, он был примерно таким же. В прошлые несколько лет десятые выходные года приносили индустрии больше денег, но на афишах тогда были «Капитан Марвел» (2019), «Чёрная Пантера» (2018), «Логан» и «Конг: Остров черепа» (2017). Мало кто оспаривает достоинства «Вперёд» (у него оценка A- на Cinema Score и 86% на счётчике Rotten Tomatoes) но понятно, что его не стоит сравнивать с тяжеловесами Marvel.

Неслучайно «Вперёд» выпустили в начале марта, а не в обычный для Pixar сезон — летом или в ноябре: фильм про двух мальчиков-подростков интересен не всем. Поэтому в начале недели прогнозы не превышали 45 млн долларов. Проблема в том, что бюджет фильма, скорее всего, как раз близок к супергеройским — Disney не раскрывает цифр, но обычный мультфильм Pixar стоит от 175 миллионов. А что касается вируса, то он действительно повлияет на сборы «Вперёд» за рубежом: в Китае, Южной Корее и Италии, где эпидемия и меры против неё более масштабные, фильм не выйдет в прокат. В первые выходные он собрал за пределами США и Канады 28 млн долларов.

2. «Человек-невидимка» (2-я неделя), 15,2 млн долларов (-46%), 3610 кинотеатров

Всего десять дней спустя после выхода в прокат «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс уже перешёл за 50 миллионов в американском прокате (сейчас у фильма 52 миллиона) и вплотную приблизился к стомиллионному рубежу во всём мире. Во вторые выходные сборы фильма снизились довольно сильно (на 46%) но всё же речь идёт о хорроре, а в этом жанре обычным делом является падение вполовину и больше. Такое пророчили и «Человеку-невидимке», так что он выступил даже лучше ожиданий.

3. «Вне игры» (1-я неделя), 8,5 млн долларов, 2718 кинотеатров

Спортивная драма с Беном Аффлеком о бывшем баскетболисте, который пытается заново обрести смысл жизни в качестве тренера школьной команды, заработала не очень много, хотя и в рамках прогнозов. Сюжет этого фильма не настраивает на расслабленный вечер в кинотеатре: главный герой — неудачник, который борется с алкогольной и наркотической зависимостью. Подобная история по определению не может быть лидером кассовых сборов, если за фильмом не стоит большое режиссёрское имя или престижные награды (поэтому обычно такое кино можно продать осенью — в оскаровский сезон). Постановщик «Вне игры» Гэвин О’Коннор известен фильмом «Воин», но сам по себе не является звездой режиссуры. Что же касается Бена Аффлека, то этот актёр никогда не был гарантией больших кассовых сборов — у него бывали и успехи, и неудачи.

«Вне игры» нацелен на довольно определённую аудиторию: 41% первых зрителей фильма — мужчины старше 25 лет. Естественно, важным фактором является спортивная тема — она повлияла и на дату релиза: скоро начнётся так называемое «мартовское безумие», решающая стадия университетского баскетбольного сезона. Зрители в основном довольны увиденным (оценка B+), критики фильм любят ещё больше — 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Но хватит этого, по предварительным расчётам, только на то, чтобы собрать около 23 млн долларов — именно таков производственный бюджет фильма. Студия Warner Bros. надеется, что прокат «Вне игры» будет достаточно стабильным (взрослая публика идёт в кино не сразу), но радикально изменить ситуацию вряд ли получится.

4. «Соник в кино» (4-я неделя), 8 млн долларов (-51%), 3717 кинотеатров (-460)

«Соник» готовится официально стать самой успешной экранизацией видеоигры. После четырёх выходных ёж заработал уже 140 млн долларов, а прошлогодний «Детектив Пикачу» закончил прокат на отметке в 144 миллиона.

5. «Зов предков» (3-я неделя), 7 млн долларов (-48%), 3914 кинотеатров (+49)

Вторую неделю подряд «Зов предков» увеличивает количество залов, но на динамику сборов это не влияет: экранизация Джека Лондона потеряла 48% (примерно так было и в прошлые выходные). Компании Fox (то есть уже Disney) фильм принёс 57 миллионов в Америке. В общемировом зачёте совсем немного осталось до 100 миллионов.

6. «Эмма.» (3-я неделя), 5 млн долларов (+331%), 1565 кинотеатров (+1468)

Focus Features выпустила «Эмму.» больше двух недель назад и после блестящих результатов в ограниченном артхаусном прокате резко увеличила присутствие фильма в кинотеатрах. В первую неделю, когда экранизация Джейн Остин шла всего в пяти залах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, наработка на копию составила 46 896 долларов. В тысяче с лишним кинотеатров таких результатов не бывает, но всё же в относительных цифрах «Эмма.» заработала больше, чем любой другой фильм первой десятки, кроме «Вперёд» (а именно 3 194 доллара на копию). Интересно, что зрительский рейтинг фильма по опросу Cinema Score — всего лишь B: это хорошая оценка, но арт-фильмам такой обычно недостаточно, чтобы выйти за пределы ограниченного проката. Очевидно, дело в неослабевающей популярности Джейн Остин: сколько бы ее экранизаций ни сняли, зрители всё равно найдутся.

7. «Плохие парни навсегда» (8-я неделя), 3,1 млн долларов (-30%), 2159 кинотеатров (-813)

«Плохие парни» продолжают оставаться примером для своих соседей по рейтингу. Сборы за неделю снизились всего на 30 процентов, а общий результат в США и Канаде немного превысил 200 млн долларов. Это первый фильм 2020 года, которому покорилась такая цифра.

8. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (5-я неделя), 2,2 млн долларов (-47%), 2173 кинотеатра (-951)

Фильм о Харли Квинн — главный неудачник недели: в среднем с каждого кинотеатра «Хищные птицы» не получили даже тысячи долларов. До сих пор фильму удалось заработать в Америке 82,5 млн долларов, что чуть меньше его производственного бюджета.

9. «Невозможные шутники: Фильм» (2-я неделя), 1,8 млн долларов (-49%), 1775 кинотеатров (-125)

Продолжаются прокатные успехи фильма «Невозможные шутники» — полнометражной версии одноимённого комедийного шоу про розыгрыши. Сборы снизились почти наполовину, но для такого кино это нормально: никто в принципе не ожидал, что фильм может войти в десятку.

10. «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» (2-я неделя), 1,5 млн долларов (-74%), 1195 кинотеатров (-65)

Сборы полнометражного аниме на вторую неделю проката очень резко упали, но это нормально для жанра, который в Америке полагается на фанбазу, а не случайных зрителей — им в большинстве своём даже неоткуда было узнать про релиз «Моей геройской академии». Фанаты торопятся увидеть новые релизы и обеспечивают высокие сборы только на старте.

На следующих выходных в американских кинотеатрах выйдет «Охота» — триллер, релиз которого отложили с прошлого года из-за скандала в медиа (о фильме, в котором показана охота на людей, высказывался даже президент США Дональд Трамп). Также выходят «Бладшот» с Вином Дизелем и христианская драма «Верю в любовь».