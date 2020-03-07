Кристиан Бэйл сыграет злодея в «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити

Тесса Томпсон подтвердила в интервью ET Online, что Кристиан Бэйл исполнит роль главного злодея в блокбастере «Тор: Любовь и гром». Актриса не раскрыла, какого именно персонажа сыграет Бэйл и лишь отметила, что Тайка Вайтити написал очень интересный сценарий.

«Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, что будет невероятно, — говорит Томпсон. — Да, будет хорошо».

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

О возможном персонаже Бэйла известно лишь, что он считается «межгалактическим». В остальном подробности отсутствуют. Согласно фанатским теориям, Бэйл может сыграть одного из следующих злодеев:

Кул Борсон — брат Одина и бога страха Магог — древний монстр, поклявшийся разрушить Асгард Галактус — пожиратель планет Горр — убийца богов Дарио Аггер — минотавр, глава корпорации Roxxon.