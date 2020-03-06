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Французская актриса может лишиться карьеры из-за критики Романа Поланского

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Протест против Романа Поланского может повлиять на карьеру актрисы Адель Энель. На церемонии вручения премии «Сезар» звезда драмы «Портрет девушки в огне» покинула зал, когда Поланского признали лучшим режиссером. Теперь французский кастинг-директор Оливье Карбон утверждает, что данный жест не пройдет для Энель бесследно.

Исторический триллер Поланского «Офицер и шпион» победил на «Сезаре» в трех номинациях. Когда со сцены объявили, что фильм получает приз за режиссуру, Энель покинула церемонию вместе с актрисой Ноэми Мерлан и режиссером Селин Сьямма, снявшей «Портрет девушки в огне». Таким образом женщины выразили протест против награждения Поланского, которого обвиняют в изнасиловании. Сам режиссер на церемонию не пришел, сославшись на желание защитить своих родных и коллег от травли.

Вскоре после церемонии Карбон написал в Facebook, что карьера Энель будет разрушена, упомянув понятие «омерта» (на языке мафии оно подразумевает отказ от сотрудничества с государством). По его мнению, актриса может попасть в черные списки режиссеров, активно поддерживающих Поланского. В самом начале поста Карбон отметил, что узнал об этом якобы из своих источников. Позже кастинг-директор удалил пост.

Французские СМИ отмечают, что Карбон — достаточно важная фигура во французской киноиндустрии. Он был причастен к таким фильмам, как «Жизнь в розовом свете» и «Перевозчик». Также француз работал над «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино.

После церемонии Энель прокомментировала свой поступок в интервью Paris Match: «Я бы не вышла из себя, если бы парень сзади меня не крикнул „Браво, Роман!“, когда Полански победил. Меня это взбесило».

Полански был арестован в 1977 году за изнасилование фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он накачал девушку наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отказался от сделки, он покинул Лос-Анджелес и сбежал во Францию. В прошлом году активисты сорвали несколько показов «Офицера и шпиона» в Париже. Позднее фильм получил 12 номинаций на «Сезар», что вызвало новую волну возмущений, после которых руководство премии ушло в отставку.

Источник: The Playlist

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