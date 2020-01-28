КиноПоиск

Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

Обсудить0

В беседе с изданием JayneStars исполнитель роли Лю Кана, Луди Линь, рассказал о съемках в адаптации игры «Mortal Kombat». По словам актера, в работе над картиной режиссер-дебютант Саймон Маккуойд сделал ставку на реалистичные драки и практические эффекты. Почти все снималось на локации в Австралии с минимальным применением спецэффектов.

«У меня на съемках еще никогда не было столько драк, — заявил Лин. — Режиссер Саймон Маккуойд чрезвычайно предан этому миру. Вместо отдельного фильма он с большим энтузиазмом занят созданием вселенной „Смертельной битвы“. Он начал с предыстории всего мира и прописал историю каждого персонажа, чтобы для людей это была не просто видеоигра, чтобы там было что-то существенное».

Линь отметил, что съемки в «Смертельной битве» стали «лучшим опытом в его жизни». Он даже почувствовал связь со своим персонажем — шаолиньским монахом и защитником земли.

«Ребенком я постоянно ввязывался в драки, — говорит Линь. — Мне не нравилось, когда люди доставали слабых, и я не считал себя слабым. Я часто проигрывал. Но я дрался за то, что считал правильным. И до сих пор считаю. Это очень в духе Лю Кана».

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat».

Вместе с Линем в фильме снялись Джо Таслим (Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джакс), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Джессика МакНэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Скорпион), Чинь Хань (Шан Цзун) и Льюис Тан в неизвестной роли.

О «Смертельной битве» и других самых интересных готовящихся экранизациях видеоигр КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: JayneStars

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Соник, «Смертельная битва» и еще 8 ожидаемых фильмов по играм

Соник, «Смертельная битва» и еще 8 ожидаемых фильмов по играм

17 февраля31
Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

28 января20
В «Вечных» будет болливудский танцевальный номер. И минимальное количество хромакея

В «Вечных» будет болливудский танцевальный номер. И минимальное количество хромакея

Вчера9
Завершились съемки «Отряда самоубийц 2». Джеймс Ганн сообщил об этом в трогательном посте

Завершились съемки «Отряда самоубийц 2». Джеймс Ганн сообщил об этом в трогательном посте

29 февраля10

Главное сегодня

Тест«Дрянь» или «Южный Парк»? Какой сериал посмотреть на КиноПоиск HD

Сегодня0
«Дрянь» или «Южный Парк»? Какой сериал посмотреть на КиноПоиск HD
Французская актриса может лишиться карьеры из-за критики Романа Поланского

Французская актриса может лишиться карьеры из-за критики Романа Поланского

час назад11
Тизер 2-го сезона «Чем мы заняты в тени»: Эротические сказки для вампиров

Тизер 2-го сезона «Чем мы заняты в тени»: Эротические сказки для вампиров

2 часа назад0
Элизабет Мосс о «Человеке-невидимке»: «Властью должны обладать правильные люди»
Интервью

Элизабет Мосс о «Человеке-невидимке»: «Властью должны обладать правильные люди»

Сегодня10
Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

ВидеоПочему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

Вчера30
Какие трейлеры недели посмотреть: «На связи», «Грейхаунд» и «Семь ступеней к вечному блаженству»

Какие трейлеры недели посмотреть: «На связи», «Грейхаунд» и «Семь ступеней к вечному блаженству»

Сегодня, 15:242
Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

Сегодня, 14:2110
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт