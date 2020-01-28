Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

В беседе с изданием JayneStars исполнитель роли Лю Кана, Луди Линь, рассказал о съемках в адаптации игры «Mortal Kombat». По словам актера, в работе над картиной режиссер-дебютант Саймон Маккуойд сделал ставку на реалистичные драки и практические эффекты. Почти все снималось на локации в Австралии с минимальным применением спецэффектов.

«У меня на съемках еще никогда не было столько драк, — заявил Лин. — Режиссер Саймон Маккуойд чрезвычайно предан этому миру. Вместо отдельного фильма он с большим энтузиазмом занят созданием вселенной „Смертельной битвы“. Он начал с предыстории всего мира и прописал историю каждого персонажа, чтобы для людей это была не просто видеоигра, чтобы там было что-то существенное».

Линь отметил, что съемки в «Смертельной битве» стали «лучшим опытом в его жизни». Он даже почувствовал связь со своим персонажем — шаолиньским монахом и защитником земли.

«Ребенком я постоянно ввязывался в драки, — говорит Линь. — Мне не нравилось, когда люди доставали слабых, и я не считал себя слабым. Я часто проигрывал. Но я дрался за то, что считал правильным. И до сих пор считаю. Это очень в духе Лю Кана».

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat».

Вместе с Линем в фильме снялись Джо Таслим (Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джакс), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Джессика МакНэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Скорпион), Чинь Хань (Шан Цзун) и Льюис Тан в неизвестной роли.

О «Смертельной битве» и других самых интересных готовящихся экранизациях видеоигр КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: JayneStars