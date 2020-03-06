КиноПоиск

Перенос «Не время умирать» обойдется создателям в 30—50 млн долларов

Обсудить0

Перенос даты премьеры фильма «Не время умирать» из-за вспышки коронавируса обернется убытками для создателей проекта. Ожидается, что студия MGM, полностью финансировавшая ленту, потеряет из-за новой даты от 30 до 50 млн долларов. В первую очередь это связано с рекламными затратами последних месяцев.

Изначально премьера «Не время умирать» была намечена на 9 апреля, теперь она заявлена на 25 ноября. Как отмечает THR, основная рекламная кампания 25-го фильма о Бонде еще не стартовала, но MGM уже успела вложить миллионы долларов в различные интеграции. Например, чтобы показать 30-секундный тизер во время Суперкубка, студии пришлось потратить 4,5 млн долларов. Некоторые запланированные мероприятия уже не получится перенести или отменить. Когда стало известно о переносе, Дэниэл Крэйг уже готовился к шоу «Субботним вечером в прямом эфире», и, поскольку найти нового гостя в кратчайшие сроки было невозможно, актер продолжил работу. То же самое касается и нескольких интеграций. В честь выхода «Не время умирать» швейцарские бренды Swatch и Omega уже запустили в продажу линейки часов.

Ожидается, что осенью MGM ждут большие затраты. Из-за старта телесезона рекламные слоты на телевидении в последнем квартале всегда дороже, чем весной. Кроме того, у «Не время умирать» будет внушительная конкуренция в инфополе: в ноябре также выходят «Вечные» от Marvel и кроссовер «Годзилла против Конга».

Тем не менее релиз фильма в апреле мог обернуться для студии еще большими убытками. Из-за вспышки коронавируса кинотеатры многих стран остаются закрытыми. В одном только Китае, на втором по величине кинорынке планеты, работу прекратили 70 000 площадок. Предыдущий фильм о Бонде, «СПЕКТР», заработал в Поднебесной 84 млн долларов, почти 10% от общей кассы. Резкое сокращение сеансов по всему миру, включая Италию и другие страны, могло бы снизить сборы «Не время умирать» почти на треть: вместо прогнозируемого 1 млрд долларов фильм собрал бы порядка 700 миллионов.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Из-за риска распространения Covid-19 во всем миру начали отменять съемки, закрывать кинотеатры и переносить премьеры потенциально прибыльных проектов. По прогнозам аналитиков, коронавирус уже нанес индустрии убыток в размере 5 млрд долларов. Подробнее о том, как он повлиял на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Не время выпускать: Как коронавирус влияет на киноиндустрию

Не время выпускать: Как коронавирус влияет на киноиндустрию

Вчера9
Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса

4 марта28
Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

3 февраля11
Песня к «Не время умирать» основана на 20 страницах сценария. И была написана в автобусе

Песня к «Не время умирать» основана на 20 страницах сценария. И была написана в автобусе

18 февраля9

Главное сегодня

Тест«Дрянь» или «Южный Парк»? Какой сериал посмотреть на КиноПоиск HD

Сегодня0
«Дрянь» или «Южный Парк»? Какой сериал посмотреть на КиноПоиск HD
Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

Реалистичные драки и минимум спецэффектов: Что было на съемках «Смертельной битвы»

25 минут назад3
Элизабет Мосс о «Человеке-невидимке»: «Властью должны обладать правильные люди»
Интервью

Элизабет Мосс о «Человеке-невидимке»: «Властью должны обладать правильные люди»

Сегодня8
Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

ВидеоПочему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

Вчера23
Фильм недели: «Вперед» — задушевное роуд-муви Pixar о двух с половиной эльфах

Фильм недели: «Вперед» — задушевное роуд-муви Pixar о двух с половиной эльфах

Вчера5
Перенос «Не время умирать» обойдется создателям в 30—50 млн долларов

Перенос «Не время умирать» обойдется создателям в 30—50 млн долларов

2 часа назад3
Том Холланд украл со съемок «Человека-паука» веб-шутеры и очки Тони Старка

Том Холланд украл со съемок «Человека-паука» веб-шутеры и очки Тони Старка

Сегодня, 11:353
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт